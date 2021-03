Calafell Slide: un tobogan de 700 metres

Definir el Calafell Slide és igual que dir diversió assegurada per a tota la família. Aquest lloc a només mitja hora de Tarragona conté un tobogan sense aigua de 700 metres de longitud, únic a Espanya. Una de les peculiaritats que té és que et llisques en un trineu en el qual pots regular la velocitat. Si bé no pots avançar a ningú, sí que hi ha un sistema que va registrant el temps que triga cadascun a baixar i així poder comparar els resultats i competir amb amics i familiars. Manejar el trineu, tant per a accelerar com per a frenar és senzill, per la qual cosa a partir de 8 anys ja es pot utilitzar sense necessitat de ser acompanyat per un adult. És una atracció curiosa i insòlita, que té un preu de tan sols 3 euros per entrada i que disposa de preus especials en funció del nombre de tiquets que compres.

El Calafell Slide es va construir el 1989 pel suís Hans Zimmermann i continua sent administrat per la família. La seva ubicació, en la Muntanya Escarnosa, prop del nucli urbà de Calafell, el fa el lloc idoni per a passar una tarda entretinguda després de fer una visita a la ciutat i contemplar monuments com el Castell de la Santa Creu o de la Ciutadella Ibèrica, o simplement, per a divertir-se després d’un dia de platja.

A més, les instal·lacions disposen d’un bar i unes taules amb barbacoes, les quals poden utilitzar-se de manera gratuïta sempre que compris les begudes en el local. Un lloc sens dubte diferent per a celebrar un aniversari o qualsevol altre esdeveniment. L’horari d’obertura coincideix amb temporades de turisme com la setmana santa, estiu (de juliol a octubre), ponts i festius. El calendari pot consultar-se en la seva pàgina web.

A Calafell Slide, tenen un especial interès en vetllar per la seguretat i per això estan certificats per TÜV Thüringen. Ofereixen a més comprar les fotos de la baixada a un preu de tres euros.

Una bona experiència per a fer amb nens. Segur que s’ho passaran d’allò més bé.