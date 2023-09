Cal Pal: Noves activitats culturals sobre l’exposició “Refugiats. Andorra, país d’acollida”

Una imatge de Cal Pal, a la Cortinada (AndorraDifusió)

Després de l’èxit i l’interès que van generar totes les propostes de primavera –com la presentació del llibre “Andorra i la Guerra Civil Espanyola”–, Cal Pal ha preparat tot un seguit d’activitats per a aquesta tardor i hivern per a continuar acompanyant l’exposició “Refugiats. Andorra, país d’acollida”, comissariada per Xavier Llovera.

Es tracta de quatre conferències, dues taules rodones i una obra de teatre. Totes elles, giren entorn dels continguts i de la cronologia de l’exposició, que es pot veure a Cal Pal de la Cortinada fins a principis del 2024.





Les conferències

Aquestes activitats de tardor i hivern s’inicien aquest mateix dimecres, 6 de setembre, amb la conferència de l’historiador de l’AR+I, Albert Villaró, sobre “L’Andorra justament alarmada: refugiats liberals, reialistes i carlins a l’Andorra del segle XIX”, a les 18.30 hores a la sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna. Villaró farà un repàs als esdeveniments principals de la primera meitat del segle XIX, un període molt inestable a Andorra, sobretot per les repercussions dels grans conflictes polítics i socials que van sacsejar Espanya, com La guerra del Francès, el Trienni Liberal i els aixecaments reialistes. La xerrada estarà centrada sobretot en els seus principals protagonistes.

Una setmana després, el dimecres 13 de setembre (també a les 18.30 hores i a La Llacuna), serà el torn de Claude Benet, amb una ponència sobre Andorra i la Segona Guerra Mundial. Benet ha fet una recerca del període i de com va afectar a Andorra, amb el testimoniatge de persones que ho van viure, amb la recerca de documents i amb l’observació del terreny.

Les propostes se centraran també en les “Xarxes d’evasió i passadors durant la Segona Guerra Mundial”, conferència del 20 de setembre a les 18.30 hores a La Llacuna. Una ponència que anirà a càrrec de Josep Calvet, Doctor en Història i investigador membre del Servei d’Història, Patrimoni i Documentació de la Universitat de Lleida. Actualment, és el cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i ha dedicat bona part de les seves recerques a estudiar els primers anys de franquisme als Pirineus i especialment l’arribada de refugiats de la II Guerra Mundial a la Península Ibèrica. Calvet ha estat assessor del projecte “Perseguits i Salvats”, impulsat per la Diputació de Lleida per a recuperar els camins de fugida pel Pirineu de Lleida de famílies jueves perseguides pel nazisme.

Però, parlar dels refugiats és també parlar de l’actualitat, ja que moltes persones, avui dia, s’han vist desplaçades per causes com el canvi climàtic. Aquest serà el tema de la darrera conferència, el 17 d’octubre a les 18.30 hores a La Llacuna, “Els refugiats del futur: els refugiats climàtics”. La xerrada anirà a càrrec de Miguel Pajares, antropòleg social, investigador a la UB i president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, a més d’autor de nombrosos assaigs i articles centrats en temes com la immigració, l’asil, els drets humans o la lluita contra el racisme. Pajares és també corresponsal a Espanya del Sistema d’Observació Permanent de les Migracions de la OCDE i expert del Comitè Econòmic i Social Europeu per a temes d’immigració i asil.

L’endemà, 18 d’octubre, Pajares presentarà a la llibreria La Trenca els seus llibres Refugiats climàtics i Bla, bla, bla. El mite del capitalisme ecològic. El llibre Refugiats climàtics exposa els impactes de la crisi climàtica a diferents regions de la Terra i les migracions que provocaran, i formula propostes tant per a la lluita contra el canvi climàtic, com per a la gestió de les migracions. “Bla, bla, bla. El mite del capitalisme ecològic”, d’altra banda, dona resposta a la pregunta, esmicolant els mites del capitalisme ecològic i del creixement sostenible amb altres mentides del greenwashing empresarial, com la neutralització d’emissions o el zero net.





Les taules rodones

Finals de setembre i principis d’octubre donaran pas també a les dues taules rodones previstes. La primera, “Xarxes d’evasió durant la Segona Guerra Mundial”, aprofundirà en el discurs expositiu, però prioritzant l’intercanvi d’experiències, posant l’èmfasi en la recerca historiogràfica del país, la memòria oral i les vivències més contemporànies amb convidats que d’alguna manera van viure l’experiència de ser refugiats i de viure a l’exili.

La segona, “El paper de la dona en moments de conflicte” recordarà el paper de les dones que van ser refugiades a Andorra i les que van acollir refugiats. Aquesta segona taula rodona també voldrà analitzar la realitat contemporània i plantejar una mirada crítica a les dones que actualment són refugiades o treballen amb refugiats en molts indrets del món. Entre els convidats, hi haurà Montserrat Ronchera, coautora del llibre Dones d’Andorra i secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones, i Nadia Ghulam, escriptora, refugiada afganesa i activista pels drets dels refugiats i per l’educació femenina a l’Afganistan.





Teatre

El cicle d’activitats es tancarà el 9 i 10 de novembre amb l’obra de teatre “Jo dic mai més”, un espectacle de teatre, vídeoart i música creat per Ferran Castells i dirigit per Teresa Devant a partir d’alguns dels testimonis que en primera persona van viure l’exili de la Guerra Civil, però que vol portar el públic al present i fer una reflexió sobre el patiment que provoquen els conflictes armats a les persones. Serà en tres sessions, dues per a adults el 9 de novembre, i una per a joves el 10 de novembre.