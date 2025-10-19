“Cadí-Pedraforca” dedica el seu nou número als paletes i arquitectes

La revista ‘Cadí-Pedraforca’ dedica el dossier del seu número 39 a parlar de paletes, manobres, arquitectes i mestres d’obra. Editada pel Grup Gavarres, la publicació ja es pot trobar als punts de venda habituals i també al web de l’editorial. Des de la revista expliquen que el paisatge que es pot veure a l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Berguedà i el nord del Solsonès “no seria el mateix sense les persones i els oficis que protagonitzen aquest dossier”. Així doncs, al llarg d’una cinquantena de pàgines, el número parla de tots aquells que s’han dedicat a construir i urbanitzar aquest territori, “un conjunt de persones que han esdevingut els responsables de gran part del que ens envolta”.
La Conversa d’aquest número la protagonitza Jaume Bertran, un històric comerciant i polític de la Seu d’Urgell. El Retrat de Família, d’altra banda, se centra en els Balderich Tor, que fa més d’un segle que regenten un establiment emblemàtic de Bagà: Ca l’Amagat.
D’altres continguts rellevants d’aquest número són el reportatge de l’Indret, que en aquesta ocasió el protagonitza el poble d’Estamariu; els perfils dedicats a Benet Bullich, Irene Cardona i Oriol Ruiz; l’entrevista als xocolaters Boris Lapuerta i Alba Bonet o uns Primers Relleus escrits per Núria Boltà. La secció de Patrimoni compta, en aquesta ocasió, amb articles sobre història, arqueologia, fauna, flora o arquitectura, entre d’altres. Finalment, la secció ‘A Peu’ proposa sortides per l’Alt Berguedà i per la Vall de Pi.