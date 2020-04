Cadena demana als Governs dels països iberoamericans una injecció de diners per pal·liar la crisi

El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha estat un dels ponents del Webinar ‘Aliances público-privades: Govern i Pymes construint regió en èpoques de crisi’, que ha organitzat la federació Iberoamericana de Joves Empresaris i que s’ha celebrat de manera telemàtica. En el seu discurs, Cadena ha demanat als Governs que injectin diners a l’economia del país que vagin adreçats als treballadors que han vist reduïts els seus ingressos. També ha remarcat que enmig d’aquesta crisi és un error deixar que el teixit productiu mori, ja que si és així “la recuperació serà pràcticament impossible”.

En segon lloc, Cadena ha assegurat que un cop passi la crisi sanitària “moltes coses hauran canviat”, sobretot en països com Andorra que depenen del sector turístic, ja que aquest serà un dels que “més tardarà en tornar a la normalitat”. Per això, des de la patronal s’advoca per “convertir la salut pública en un actiu també pel turisme, els serveis i l’economia en general”.

En tercer lloc, el president de la CEA ha fet valdre el teletreball, assegurant que aquesta nova manera de treballar “ha arribat per a quedar-se”. Segons ell, “els models de negoci que no depenen de la presència física ni de la gran afluència de persones segueixen funcionant”. En aquest sentit, Cadena s’ha felicitat per la notícia que Actua Tech està treballant “per posar les noves tecnologies a l’abast del país”.

Cadena ha finalitzat la seva intervenció demanant als empresaris apostar per la innovació i les noves tecnologies; treballar en partenariats público-privats, i tenir en compte la regió iberoamericana com a una de les àrees naturals d’expansió.