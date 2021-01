Un dels principals dubtes de bellesa és sobre cada quant temps hauríem d’exfoliar la nostra pell. La resposta estarà sempre en funció del teu tipus de pell i en com reaccioni, i també en els objectius que persegueix. Aquí trobaràs la informació que precises.

Possiblement hauràs llegit que si japoneses i coreanes tenen aquest cutis tan perfecte és perquè exfolien diàriament la seva pell, així que corres al teu arsenal de bellesa per a posar més a mà la teva exfoliant i així convertir-te en una addicta a aquest cosmètic. Vés amb compte! No et deixis portar per tot el que et diuen, perquè les coses no són tan simples. La perfecció de la pell de japoneses i coreanes va lligat a la genètica, a la seva paüra al sol, a la seva constància en els seus rituals de neteja i hidratació del rostre i al seu caràcter, poc donat a les grans riallades que, no ens enganyarem, ens donen vida però afegeixen arrugues!

Però… Cada quant temps hauríem d’exfoliar la nostra pell?

La recomanació és que, si tenim una pell seca, l’hem d’exfoliar cada set dies. En canvi, si la nostra pell és sensible, l’hem d’exfoliar cada quinze dies, tenint la precaució de provar el producte en una zona no visible com per exemple, darrere de les orelles.

Finalment, si la nostra pell és grassa i no presenta acne, la podem exfoliar cada 4 o 5 dies. Si tens acne, et recomanem que no l’exfoliïs. En canvi, segueix un petit tractament amb els productes actiacné adequats.

Recorda que les cèl·lules del nostre cos també s’han d’exfoliar cada set dies, especialment els colzes i peus. Després de l’exfoliació, hem d’hidratar tot el cos.

Les signatures cosmètiques recomanen una exfoliació setmanal, fins i tot més si és grassa o mixta, no obstant això, hem d’observar la resposta de la nostra pell i no abusar d’aquesta mena de productes. Existeixen estudis clínics realitzats per una firma d’alta cosmètica japonesa, Sony CP, que demostren que les pells que han abusat de l’exfoliació envelleixen més ràpidament.

Tipus d’exfoliants

Et descrivim els tipus d’exfoliants perquè puguis triar el més adequat al teu tipus de pell.

Exfoliants mecànics

Es presenten en forma de crema o gel amb petits grànuls que seran els encarregats d’eliminar les cèl·lules mortes del teu rostre –que li resten lluminositat i eficàcia als productes de tractament–. En funció de la duresa d’aquestes partícules i de la força en la qual te l’apliquis, l’acció serà més o menys agressiva per a la teva pell.

Existeixen exfoliants formulats amb extractes naturals micronitzats (amb os d’albercoc o préssec, fibres de lli, llavors de rosella, de bambú, cera d’abella i cera de carnauba…). També n’hi ha d’origen mineral, com per exemple els micro cristalls de corindó i de quars, pols d’or, carbonat càlcic, etc. Aquests són de gran duresa i s’acostumen a utilitzar en tractaments de dermoabrasió en centres d’estètica.

Finalment també existeixen exfoliants mecànics que utilitzen microboletes plàstiques que no es degraden. Amb motiu del Dia Internacional dels Oceans, el Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides ens van alertar que aquests microplàstics són els majors contaminants dels nostres oceans. Per això et recomanem que evitis qualsevol exfoliant que inclogui polietilè (PE), polipropilè (PP), tereftalat de polietilè (PET), polimetacrilat de metil (PMMA) i restes de nilons en la seva formulació.

Exfoliants enzimàtics

Especialment indicats per a les pells més sensibles, perquè no inclouen grànuls. Habitualment, els exfoliants enzimàtics estan formulats amb actius naturals procedents de fermentats de fruites com la pinya, la papaia, la figa… Aquest tipus d’exfoliants, inspirats en la cultura japonesa, actuen humitejant la pell i disgregant les cèl·lules mortes. S’aplica amb un suau massatge i es deixa reposar durant uns minuts, com si es tractés d’una màscara. Transcorregut aquest temps es retira amb aigua tèbia i la pell queda suau i lluminosa.

Exfoliants químics

Els exfoliants o peelings químics, que tenen com a objectiu eliminar capes de pell de manera més o menys profunda segons l’àcid emprat. La seva missió és afavorir la renovació cutània, aclarir taques, aportar lluminositat i corregir l’acne i les seves seqüeles lleus. Consisteix en l’eliminació de diferents capes de l’epidermis mitjançant l’aplicació d’un agent químic irritant o càustic; les capes de la pell superficials són substituïdes per altres noves de millor qualitat, amb menys taques i arrugues, millor textura i més lluminositat.