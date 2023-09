Cada 40 segons se suïcida una persona al món

Una persona escoltant els problemes de l’altra (diainternacionalde.com)

Des de l’any 2003, l’Associació Internacional per a la Prevenció del Suïcidi, en col·laboració amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ha promogut cada 10 de setembre el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi per tal de conscienciar a nivell mundial que el suïcidi es pot prevenir.

El suïcidi és un esdeveniment que afecta de manera global les famílies, les comunitats i els països. A nivell mundial se suïciden cada any gairebé un milió de persones, cosa que equival a una persona cada 40 segons.

A més a més, per cada mort per suïcidi s’estima que hi ha 20 intents. Una altra dada preocupant és que el suïcidi constitueix la segona causa de mort al grup de 15 a 29 anys. Cal tenir en compte que cada vida perduda representa un amic, pare, fill, avi o company d’algú. Per cada suïcidi produït moltes persones al voltant en pateixen les conseqüències.





Factors de risc per al suïcidi

El suïcidi és un problema complex en què intervenen tot tipus de factors: psicològics, ambientals, socials i biològics. S’han determinat algunes causes que influeixen en les conductes suïcides: En els nens i adolescents, hi influeixen especialment factors com la història psiquiàtrica familiar, malalties mentals, la pèrdua d’un ésser estimat, la depressió, l’aïllament social, l’abús de drogues i l’alcohol. Per a les dones i els homes, suposen un factor molt important les relacions amb altres persones, la violència domèstica o l’estrès en l’àmbit de la família, unit a les malalties mentals, abús d’alcohol i drogues, entorns familiars problemàtics.

Els estudis assenyalen que en el grup d’edat de la gent gran compte especialment factors com la depressió, el dolor físic a causa d’una malaltia, l’aïllament social i familiar. Tot i això, cada persona viu un univers concret que caldria analitzar, per a determinar com ajudar-lo a superar l’etapa per la qual està passant i evitar les conductes suïcides.





Senyals d’alerta del suïcidi

No sempre es pot saber si alguna persona del nostre entorn immediat pensa en el suïcidi, però hi ha alguns senyals d’alerta que poden fer sospitar: Parlar sobre el suïcidi, o expressar frases com “desitjaria no haver nascut”, “voldria estar mort”, o similars. Intenta obtenir mitjans per a fer efectiu el suïcidi. Retraïment extrem. Canvis d´humor. Preocupació per la mort. Sentir impotència i desesperança davant d’una situació. Abús d’alcohol i drogues. Canvis a la rutina normal. Fer coses autodestructives i imprudents. Acomiadar-se de les persones com si fos definitiu.

Si s’observen alguns o diversos d’aquests senyals, s’ha d’intentar parlar amb la persona, oferir ajut i anima-la a demanar ajuda a professionals. A Espanya, per exemple, és operatiu 24 hores i 7 dies a la setmana el Telèfon de l’Esperança (717 00 37 17), on donen orientació sobre aquest tema tan sensible.





Què es pot fer davant les conductes suïcides?

Qualsevol persona és clau en la prevenció del suïcidi, ja que tothom pot marcar la diferència com a membre de la societat: com a fills, pares, amics, col·legues o veïns. Cada dia es pot aportar per a prevenir els suïcidis al nostre entorn.

. Conscienciar-nos sobre el tema del suïcidi i sensibilitzar-ne d’altres.

. Conèixer les causes del suïcidi i els senyals d’alerta.

. Mostrar cura i ajuda a les persones que es troben en situacions difícils.

. Qüestionar l’estigma associat al suïcidi i als problemes de salut mental, compartint les nostres experiències.





Per diainternacionalde.com