Cabanes és a l’Azerbaidjan, epicentre de l’esport per uns dies

Alain Cabanes, quart per l’esquerra i també Eva Descarrega (SFGA)

El secretari d’Estat d’Esports i Joventut, Alain Cabanes, ha participat en la 7a Conferència mundial d’Educació física i d’Esports de la UNESCO (MINEPSVII) que se celebra entre el 26 al 29 a Baku, Azerbaidjan. Aquesta conferència reuneix a ministres, secretaris d’Estat i responsables d’Educació física i d’Esports de 124 Estats del món, així com actors privats, fundacions i ONG vinculades al món esportiu. La darrera Conferència MINEPS VI es va celebrar el 2017 a Kasan.

El secretari d’Estat, acompanyat de l’ambaixadora i delegada permanent d’Andorra a la UNESCO, Eva Descarrega, han participat en el primer Fòrum multi actors dels estats membres durant el qual s’ha parlat de la necessitat de promoure la igualtat de gènere en l’esport, l’esport en el marc de la prioritat Àfrica de la UNESCO, els joves com a líders dels esports, els esports electrònics, la importància de les dades i indicadors per a incrementar les inversions, la integritat en l’esport o la sostenibilitat dels grans esdeveniments esportius i el seu impacte social.

Durant la seva intervenció, Cabanes ha destacat la situació de l’esport a Andorra i ha manifestat la voluntat del Govern de formar part de l’Aliança Global ‘Fit for life’, que té com a objectiu que l’esport contribueixi a la implementació de polítiques més inclusives i igualitàries, així com millorar la qualitat de l’activitat i l’educació física, donar eines als Estats pel que fa a la integritat en l’esport i obtenir més finançaments en l’àmbit esportiu que tinguin més impacte en l’àmbit de les societats.

El secretari d’Estat també ha mantingut breus trobades amb la sotsdirectora general de Ciències Humanes i Socials de la UNESCO, Gabriela Ramos, que presideix la Conferència; amb la presidenta del Consell executiu de la UNESCO, Tamara Rastovac Siamashvili; amb el ministre de Joventut d’Esports d’Azerbaidjan, Farid Gayivov; amb el ministre d’Esports i Joventut de Gabon, Franck Nguema i amb el ministre de l’Esport de l’Equador, Sebastián Palacios.