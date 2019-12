L’ecommerce creix a ritmes vertiginosos. Tant que en els darrers tres anys el comerç electrònic ha registrat increments superiors al 20%, segons dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Unes xifres que no sorprenen a ningú, i és que qui no compra gran part dels regals de Nadal a través d’Internet? Ara bé, el gran problema de l’ecommerce és que quan el repartidor porta el paquet a casa del comprador, aquest no hi és mai. Una situació que provoca moltes entregues fallides i que solucions com les bústies intel·ligents de Mayordomo, Correos o Amazon volen eliminar.

El gegant de l’ecommerce ja va presentar l’any 2017 les Amazon Lockers, uns armariets autoservei que ofereixen la possibilitat de recollir els paquets fora de casa. Una opció que la companyia havia d’introduir, ja que a diferència d’altres comerços electrònics que també tenen establiments físics i permeten la recollida dels paquets a la botiga, Amazon no disposava d’aquesta alternativa. Ara bé, les Amazon Lockers només serveixen per a la recepció de productes comprats exclusivament a través de la seva plataforma. No obstant això, el mercat s’ha adonat del valor afegit que suposa instal·lar bústies intel·ligents que no necessitin una persona que faci la recepció dels paquets.

És el cas de la startup Mayordomo, una plataforma de smart points o armariets intel·ligents que posa a disposició de tots els membres d’una localització un marketplace de serveis open source perquè es puguin fer compres des del mateix punt i també rebre tota mena de paquets. “L’objectiu és facilitar la compra a través del comerç electrònic amb l’entrega en un mateix punt intel·ligent”, explica la directora de comunicació de Mayordomo, Lidia Moraño. La diferència amb les bústies d’Amazon és que Mayordomo permet la recepció de paquets de qualsevol ecommerce.

Lidia Moraño (Mayordomo): “El 80% de la problemàtica amb les devolucions i entregues fallides passa en l’última milla”

Les bústies intel·ligents de Mayordomo es poden instal·lar tant en blocs d’habitatges on una comunitat de veïns vol disposar d’aquest servei o en oficines per a tots els treballadors d’una empresa. “El 80% de la problemàtica amb les devolucions i entregues fallides passa en l’última milla. Amb els smart points de Mayordomo volem estalviar tota aquesta problemàtica en les entregues”, assenyala Moraño.

El projecte de Mayordomo va néixer fa tres anys de la mà de Tomás Selva i Edward Hamilton però la idea es va començar gestar fa uns quants més a partir d’un projecte de Hamilton, Lavalocker -armariets en edificis perquè els usuaris puguin deixar la roba de la tintoreria i trobar-la neta en menys de 48 hores-. Però amb el temps els dos emprenedors van veure que aquesta idea del Lavalocker podia anar molt més enllà perquè amb l’auge de l’ecommerce hi havia una necessitat molt més gran.

Correos es transforma amb la tecnologia

Una necessitat que també ha detectat Correos, que s’ha embarcat en un procés de transformació digital de la companyia. L’auge de l’ecommerce ha fet que l’empresa pública hagi hagut d’invertir en infraestructures i tecnologia per tal d’atendre l’increment sostingut de paquets que rep cada any. Segons han indicat fonts de Correos a VIA Empresa, en els darrers anys l’empresa ha invertit 20 milions d’euros en dotar els 18 grans centres logístics que té a tot l’Estat espanyol amb màquines de classificació de paqueteria capaces de tractar automàticament fins a 6.000 paquets per hora.

Així mateix, Correos també s’ha sumat a les bústies intel·ligents per tal de facilitar la recepció de paquets i evitar tantes entregues fallides amb Citypaq. Actualment hi ha més de 5.200 dispositius en gairebé totes les províncies de l’Estat espanyol, situades en diferents punts estratègics com empreses, estacions de trens i rodalies, gasolineres, centres comercials o comunitats de veïns. Sol·licitar la col·locació d’un Citypaq és gratuït i l’usuari només ha de pagar per l’ús i per cada enviament o recollida, segons les condicions de contractació de cada un.

Correos disposa de més de 5.200 bústies intel·ligents en gairebé totes les províncies de l’Estat espanyol

I és que amb l’auge del comerç electrònic, especialment per Nadal, quan Correos preveu distribuir al voltant 27 milions de paquets, facilitar el repartiment d’última milla és essencial. Per això, Correos i Amazon van signar el passat mes de març un acord de tres anys amb l’objectiu que els clients d’Amazon a l’Estat espanyol rebin un servei de paqueteria encara més ràpid i fiable. “Des de Correos volem aprofundir en les eines tecnològiques per augmentar la rapidesa i el volum de paquets”, assenyalen fonts de l’empresa pública.

L’última milla més sostenible

Tot i les facilitats que ha suposat el comerç electrònic per a la compra de molts productes, l’ecommerce també ha suposat un augment del transport urbà i ha portat a un nou repte, el de la sostenibilitat en l’última milla. Segons Moraño, si tots els usuaris que tenen accés a un smart point de Mayordomo l’utilizen, i si tots els repartidors en comptes d’anar i venir amb les furgonetes poden entregar en un únic punt i d’un sol cop tots els paquets, “això suposaria un estalvi de 5,4 tones de CO2 que emetem per cada smart point”. “I si ho fem extensible a la ciutat, posant bústies intel·ligents al carrer, aquest estalvi es podria multiplicar per 10 el primer any”, afegeix.

Està clar que la tecnologia i les bústies intel·ligents han de servir per reduir les entregues fallides i millorar la recepció de paquets. Però no solament per fer la vida més fàcil als consumidors, sinó també per reduir la petjada de carboni que suposa la logística urbana i avançar cap a la sostenibilitat.

