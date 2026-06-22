Buhos omple de nou la Festa del Poble d’Encamp i el Comú condemna els episodis de violència

Buhos, en plena gira de celebració dels seus 20 anys de trajectòria, ha tornat a fer parada a Andorra, aquesta vegada amb un concert multitudinari a la zona del Prat Gran. El grup català va aconseguir omplir l’espai amb un públic entregat, procedent tant de diversos punts del Principat com de fora, que va corejar sense descans les cançons d’un repertori que repassa les dues dècades de carrera de la banda. Un dels moments més destacats de la nit va ser l’actuació dels Bastoners Lauredians durant la interpretació d’“Actitud”. També van tenir protagonisme les demostracions castelleres, amb diversos pilars de tres que van aportar un toc de tradició a l’espectacle.
La jornada de diumenge va estar marcada pel tradicional Crash Car. Ruben Da Costa i Carlos Gutiérrez es van proclamar guanyadors després de resistir fins al final en aquesta cursa emblemàtica d’Encamp, organitzada per la Comissió de Festes des de fa dècades. Tot i la pluja, la prova va mantenir el seu atractiu i va comptar amb la presència d’un nombrós públic.
Condemna per part del Comú dels incidents ocorreguts durant les nits de dissabte i diumenge
El Comú d’Encamp condemna rotundament els fets violents que, de manera puntual, han tingut lloc durant la Festa del Poble.
Els incidents, que han transcendit a través dels mitjans de comunicació i que aquest matí ha informat la Policia, actualment són objecte d’investigació policial, constitueixen fets aïllats que no representen en cap cas el comportament general dels assistents ni, especialment, el de la gran majoria de joves que han participat en les activitats amb respecte, responsabilitat i civisme.
La Festa del Poble s’ha desenvolupat amb normalitat i amb una elevada participació ciutadana, en un ambient festiu, familiar i de convivència que no pot quedar desvirtuat per actuacions individuals totalment reprovables.
Per respecte a les investigacions en curs i per a garantir la seguretat jurídica de totes les parts implicades, el Comú no farà valoracions sobre casos concrets ni sobre les circumstàncies específiques dels incidents.
Des del primer moment s’ha mantingut col·laboració amb el Cos de Policia, que és qui ha de dur a terme les actuacions corresponents per a esclarir els fets i determinar les eventuals responsabilitats.
El Comú d’Encamp manté el seu compromís amb la seguretat, la convivència i el respecte, i agraeix la tasca desenvolupada pels serveis de seguretat, emergències, organització i voluntariat durant tota la celebració.
«La violència no té cabuda a la parròquia ni a les festes que s’hi desenvolupen».
La FesTapa clourà la Festa del Poble avui dilluns 22 a partir de les 18 h
Setze establiments de restauració de la parròquia participen a la Festapa, l’espai gastronòmic de la Festa del Poble, que se celebrarà avui dilluns dia 22 de juny, de les 18 h a les 23 h, a la Plaça dels Arinsols. Allà, es podran degustar diverses tapes dolces i salades a proposta dels participants.
Les tapes proposades són les següents: La Borda Major: Raviolis de galta i peus de porc amb salsa biscaïna; Roc Arnau: mini “Francesinha” Roc Arnau; Âme du Pain: Coca de Sant Joan; La Fontcuberta: Croquetes de bacallà i de carn d’olla; Cargoleando: Gelat de xocolata; GR11: Rotllo de col amb carn; Munchies: “Cheesgofre” coreà; La Romàntica: Tortelloni de brasato al Barolo amb crema suau de ceps, suc de rostit i encenalls de Grana Padano; Läk Restaurant: Mollet del llac; La Borda Vella: Escuma de patata amb galta cuita a baixa temperatura i salsa de xocolata; Llac i Cel XO: Mini entrepà de botifarra oberta amb allioli i samfaina; El Jardinet d’Encamp de l’hotel Coray: Bikini de cua de bou; La Terrasseta: Pastís de formatge casolà; La Borda de l’Hereu 1963: Niu de codorniu amb escuma de foie i gamba a la brasa japonesa; L’Espiga: Fleur d’Été; Hotel Niu: El Niu del Niu.
A més de gaudir de les degustacions, els visitants obtindran el passaport gastronòmic, en el qual es segellaran les tapes que hagin tastat amb l’objectiu d’entrar en el sorteig d’un àpat per a dues persones valorat en 100 euros al restaurant guanyador de la tapa més votada.
Els establiments participants també competiran per diferents premis. La tapa més popular, escollida pel públic assistent, rebrà un premi de 300 euros. Per la seva banda, un jurat especialitzat distingirà la tapa més creativa, dotada amb un premi de 200 euros. Finalment, la tapa més venuda durant la jornada obtindrà un premi de 120 euros.