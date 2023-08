Buhos i Gertrudis, atractius a Andorra la Vella aquest dissabte

El grup musical català Buhos (Enderrock.cat)

Dissabte! Segona jornada de festa major a Andorra la Vella amb un programa ben variat que contempla l’Open de pesca de salmònids amb captura sense mort (matí i tarda); la Copa Andorrana d’Skateboarding al parc de la Serradora, a Santa Coloma (de 9 a 20 hores); durant tota la jornada el Mercat de la Vall (Barri Antic); també durant tot el dia activitats infantils al Parc Central; al punt del migdia, sardanes a la plaça del Poble; a les 12:30 hores hi haurà una exhibició de danses medievals a càrrec de l’Esbart Dansaire, a la plaça de la Rotonda.

Igualment, en horari de matí i tarda, se celebrarà el Motor Mach RC. Es tracta de jugar a futbol amb cotxes teledirigits. Tindrà lloc a la plaça de l’antiga caserna de Bombers. A les 17 hores, torn per als castells amb la Colla Joves Xiquets de Valls i els Castellers d’Andorra, a la plaça Príncep Benlloch. Ja a les 18 hores, sardanes a la plaça del Poble. Per a la canalla, a les 18:30 hores i al Parc Central, festa de l’escuma i, mitja hora més tard, a les 19 hores, Cercavila de la cultura popular per diferents punts de la parròquia.

En horari de nit, a les 22:30 hores, a la plaça del Poble, hi ha programat l’espectacle de circ “Kasumay”, amb la companyia Circo Los. I, per a tancar la jornada de dissabte de la festa major d’Andorra la Vella, dos grups musicals catalans de primer nivell oferiran els seus concerts: Serà a la plaça Guillemó amb les actuacions de Gertrudis i de Buhos. La festa es reprendrà diumenge i s’allargarà fins dilluns. Els dos dies amb propostes molt interessants.