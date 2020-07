Brot de coronavirus a una residència d’Oliana amb 26 afectats

L’Ajuntament d’Oliana ha comunicat un brot de coronavirus a la residència de gent gran que hi ha al municipi, amb 26 positius confirmats (16 residents i 10 professionals).

El consistori olianès ha assegurat que “els casos estan localitzats i controlats” i que ara “s’està fent la traçabilitat dels positius i contactant amb les persones que hi puguin estar afectades”. Finalment, l’ens local demana a la població seguir amb les mesures elementals de prevenció individual i “informar-se per fonts oficials i no fer cas dels rumors que puguin anar sorgint”.

Sobre aquest cas, també ha transcendit que els equips d’atenció primària i de salut pública han sectoritzat la Residència Caser d’Oliana per aïllar els positius i minimitzar el risc de possibles nous contagis.

S’ha subratllat que de moment tots els encomanats estan bé –han estat diagnosticats com a asimptomàtics– i que la detecció s’ha pogut fer gràcies al cribatge massiu que s’hi du a terme.

Aturades provisionalment les visites i sortides a la Llar de Sant Josep de la Seu

Així mateix, la Llar de Sant Josep de la Seu d’Urgell ha suspès provisionalment les visites de familiars i les sortides dels residents a fora del recinte, segons ha informat la Fundació Sant Hospital de fonts d’aquest centre de gent gran.

Des del complex mèdic també han detallat que les religioses de La Punxa estan en bon estat, sempre seguint els protocols previstos per prevenir la COVID-19.