Brillant paper i podis de l’Andona Racing al GP Maresme

Com es pot veure a la imatge, les ciclistes de l’Andona Racing van tensar la cursa constantment (club)

Des del mateix club Andona Racing qualifiquen la jornada com “un dia èpic al GP Maresme” amb l’equip donant-ho tot en la competició. “Va ser un espectacle veure les corredores atacar sense parar i lluitar en una cursa en forma de circuit pla de 3km”. Les ciclistes del club del Principat van marcar-se la missió d’endurir la prova.

Finalment, la cursa va a arribar a l’esprint i, tot i no poder rematar la general, l’equip va retornar cap Andorra “amb la sensació d’haver complert amb la missió”, demostrant que les corredores són aquí per a créixer i competir.





Bons resultats en les diferents categories

– Ares Rovira: Bronze en la categoria júnior en el seu debut.

– Laia Gómez: Bronze en la categoria sub23.

– María Lluelles: Or en la categoria elit (9a en la general).

– Anna Albalat: Plata en la categoria elit.

– Mari Martínez: Bronze en la categoria màster 30.

– Keren Potash: Bronze en la categoria màster 40.

Des de l’Andona Racing mostren el seu reconeixement especial per a totes les ciclistes que han participat a la competició i “per l’esforç i la valentia que van demostrar”, així com per la determinació i constància exhibides.

Al club ja es pensa en la propera cita del calendari esportiu, el diumenge dia 7 d’abril, a la Copa Catalana del Prat de Llobregat.