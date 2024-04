Brillant balanç d’Andorra al Campionat de primavera de natació de la Regió Sud a Saint-Raphaël

Kevin Teixeira -a l’esquerra- fent un brillant paper a Saint-Raphaël (FAN)

Solvent participació de Kevin Teixeira i Alexandra Mejia que han sumat cinc medalles entre tots dos en el Campionat de primavera de la Regió Sud (Championnat Région Sud – Printemps) en piscina de 50 m, disputat entre el 29 i el 31 de març 2024 a l’estadi nàutic Alain Chateigner del municipi francès de Saint-Raphaël amb l’assistència de 326 nadadors procedents de 41 clubs del país gal.

Teixeira del grup World Aquatics del CN Antibes ha arribat al campionat amb mínima per a competir en sis proves. Ha finalitzat amb una final A, tres segons llocs per a tres medalles de plata, 1 rècord d’Andorra i una millor marca personal (MMP).

Teixeira ha fet podi, medalla de plata i rècord d’Andorra en la sèrie final de la prova de 800 m lliures, amb un temps de 8:24,79 que rebaixa en més de 3 segons la marca de 8:28,11 de Pol Arias del 4 d’agost del 2015. Tercer rècord nacional de Teixeira aquesta temporada.

L’andorrà ha disputat la final A de la prova de 400 m lliures (2n / 4:05,56 MMP) i la sèrie final de la prova de 1500 m lliures (2n / 16:07,23) on ha finalitzat amb dos podis més, que van representar la segona i tercera medalla de plata. També ha competit en la prova de 200 m estils (9è / 2:17,22) i en les proves de 200 m papallona (DSQ) i 400 m estils (DSQ), en les que ha acabat desqualificat.

Per la seva banda, Mejia de l’AAS Sarcelles Natation 95, ha arribat amb marca mínima per a disputar fins a quatre proves en el campionat. Finalitza la seva participació amb una final A i dos podis per a una medalla d’or i una altra de bronze.

Alexandra Mejia ha estat la nedadora més ràpida i medalla d’or en la sèrie final de la prova de 1500 m lliures (1a / 17:57,32), bronze en la sèrie final de la prova de 800 m lliures (3a / 9:21,94) i cinquena a la final A de la prova de 400 m lliures (5a / 4:36,02). Tanca el seu recompte amb la 28a plaça i un temps d’1:03,20 en la prova de 100 m lliures.