Bretanya “conquereix” la Seu d’Urgell

Cartell anunciador de la Festa de la Bretanya a la Seu (RàdioSeu)

La Seu d’Urgell s’afegeix, enguany, a la celebració de la Festa de la Bretanya (Gouel Breizh). L’associació l’Alternativa del Pirineu organitza una activitat per a donar a conèixer la cultura i tradicions d’aquest país, per a sumar-se, així, a les diverses activitats que s’organitzen entre el 12 i el 21 de maig tant a Bretanya mateix com arreu d’Europa, amb el suport de l’administració regional bretona.

La festa es durà a terme aquest divendres, dia 19 de maig, al vespre (20.00 hores), a l’Ateneu Alt Urgell. Els assistents podran participar en un taller de danses cèltiques, dirigit per Joan Codina, i en altres activitats per a donar a conèixer la riquesa cultural de Bretanya, molt vinculada a la tradició celta. Els participants hi podran col·laborar, si s’escau, amb el sistema de taquilla inversa.

Yann Marais, originari de Bretanya i portaveu de l’Alternativa, ha explicat a RàdioSeu que d’aquesta manera volen contribuir a donar a conèixer l’essència d’un altre país, tenint en compte que en aquest cas el coneixen perfectament.

A escala internacional, la festa és coordinada per una associació que agrupa bretons d’arreu del món. La seva cultura està molt marcada per la tradició marinera, tenint en compte que es tracta d’una península d’uns 34.000 km -una extensió semblant a la de Catalunya- amb centenars de quilòmetres de costa accidentada i que en molts moments de la història han estat un referent en el trànsit marítim o la pesca a l’Oceà Atlàntic. Tot i aquesta influència del mar, el país també compta amb una rica cultura d’interior i agrària. Tot plegat es vol donar a conèixer amb aquest acte.

Actualment Bretanya té poc més de 4,6 milions d’habitants i, a nivell administratiu, forma part de l’Estat francès i està dividit entre la regió bretona, que consta de quatre departaments i ocupa el 80% de la nació, i el departament del Loira-Atlàntic, que inclou la ciutat de Nantes, capital històrica de l’antic Ducat. Pel que fa al seu extens perímetre marítim, aquest territori històric està delimitat pel Canal de la Mànega al nord, la Mar Cèltica a l’oest i el Golf de Biscaia al sud.