Braó de porc: beneficis i usos a la cuina

El braó de porc, conegut també com a “garró” o “jarret”, és una de les parts més saboroses i populars del porc a la gastronomia mediterrània o també a la cuina catalana. Situat entre la cuixa i el genoll de l’animal, el braó es caracteritza per una carn tendra i gelatinosa, que en cuinar-se a foc lent es torna melosa i plena de sabor.

Orígens i tradició del braó de porc

El braó de porc forma part de la cuina tradicional catalana des de fa segles. Aquesta carn es va popularitzar especialment en zones rurals, on les famílies aprofitaven totes les parts del porc en la matança anual, un esdeveniment important, tant per l’aprovisionament d’aliments com pel simbolisme social i comunitari.

Històricament, el braó es cuinava a foc lent en olles de ferro o fang, sovint amb verdures de temporada i herbes aromàtiques, per a obtenir una carn tendra i saborosa. Avui dia, el braó de porc encara es cuina de forma similar, respectant els mètodes tradicionals i, en molts casos, fent servir tècniques modernes que mantenen el sabor i en milloren la textura. La clau per a obtenir un bon braó de porc és la cocció lenta, que permet que la carn s’estovi i absorbeixi els sabors dels ingredients que l’acompanyen. Hi ha diverses receptes i maneres de preparar-lo, però algunes de les més populars són: al forn, a la brasa o estofat.





Beneficis i aportació nutricional

El braó de porc és ric en proteïnes, a més d’aportar greixos saludables si es consumeix de manera moderada. La carn també conté col·lagen, el qual és beneficiós per a la salut de les articulacions i la pell. A més, el braó és una bona font de vitamines B, ferro i zinc.