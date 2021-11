BPA pensava que els ingressos de Pallardó provenien del frau fiscal a gran escala a Espanya

Estem parlant d’uns 70 milions d’euros, aproximadament. Així ho ha explicat Isabel Sarmiento, cap antiblanqueig de l’entitat financera, durant una nova sessió del judici de la causa primera de BPA.

De fet, hi havia informes del banc en què es deia que l’empresari valencià s’arriscava tant en l’àmbit fiscal perquè el sector on treballava tenia marges de benefici molt ajustats. Aquesta causa, es basa, sobretot, en el testimoni de Pallardó. S’ha de tenir en compte que, posteriorment, l’empresari va canviar la seva versió.

Es tracta de la segona acusada que declara en aquest judici que va començar el passat juny, després de 3 anys d’ajornaments diversos. El primer va ser Joan Pau Miquel, l’exconseller delegat de l’entitat financera intervinguda el 2015, que ha donat la seva versió dels fets durant uns 4 mesos aproximadament. Quelcom gens habitual en els judicis que es celebren a tot el món.

A més, el fiscal general va estar durant 8 sessions fent preguntes a Isabel Sarmiento, quan aquesta ja havia dit prèviament que no pensava respondre com tampoc les preguntes de l’acusació particular.

S’acusa una vintena d’exgestors bancaris de blanqueig de capitals del grup criminal de Gao Ping que operava a Espanya i que s’hauria fet a través de Rafael Pallardó.