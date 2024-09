Bòtox i àcid hialurònic: Diferències, usos i similituds

Una dona sent sotmesa a una millora estètica (Getty images)

En el món de la medicina estètica, el Bòtox i l’àcid hialurònic són dos dels tractaments més populars per a combatre els signes de l’envelliment. Tot i que sovint es mencionen junts, són productes diferents amb usos i mecanismes d’acció diferents.

El Bòtox, o toxina botulínica, és una proteïna produïda pel bacteri Clostridium botulinum. Es fa servir principalment per a reduir les arrugues i les línies d’expressió. Funciona bloquejant els senyals nerviosos als músculs injectats, la qual cosa provoca una relaxació temporal dels músculs. Això evita que es contraguin i, per tant, redueix l’aparició de les arrugues.

A banda, l’àcid hialurònic és una substància natural que es troba al cos humà, especialment en la pell, les articulacions i els ulls. En la medicina estètica, s’utilitza com a farcit dermal per omplir arrugues i línies fines, augmentar el volum dels llavis i millorar el contorn facial. L’àcid hialurònic atrau i reté aigua, la qual cosa ajuda a mantenir la pell hidratada i volumitzada.





Les diferències per tant serien:

Mecanisme d’acció:

Bòtox: Redueix l’activitat muscular bloquejant els senyals nerviosos.

Àcid hialurònic: Actua com a farcit per a afegir volum i hidratar la pell.





Durada dels efectes:

Bòtox: Els efectes duren entre 3 i 6 mesos.

Àcid hialurònic: Els resultats poden durar entre sis mesos i dos anys, depenent del producte i l’àrea tractada.





Aplicacions:

Bòtox: Utilitzat principalment per a arrugues dinàmiques (causades per moviments musculars), com les línies del front i les potes de gall.

Àcid hialurònic: Utilitzat per a arrugues estàtiques (presents fins i tot en repòs), com les línies nasolabials, i per a augmentar el volum dels llavis i pòmuls.

Ambdós, no obstant això, són procediments no invasius i es realitzen mitjançant injeccions i no requereixen cirurgia, i tenen un temps de recuperació curt: generalment, els pacients poden reprendre les seves activitats diàries immediatament després del tractament.

En molts casos, el Bòtox i l’àcid hialurònic es poden utilitzar de manera combinada per aconseguir resultats més complets. Per exemple, el Bòtox es pot utilitzar per a relaxar les línies d’expressió al front mentre que l’àcid hialurònic pot omplir les arrugues més profundes i restaurar el volum facial.