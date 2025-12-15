Bons resultats dels esportistes andorrans al Campionat de Catalunya de Ciclocròs

Aquest cap de setmana es va portar a terme, a Manlleu (Catalunya), una nova edició del Campionat de Catalunya de Ciclocròs amb la participació dels corredors de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Gerard Mora, en la categoria U23 i Roger Delgado, en la categoria júnior. El fred i la boira van ser protagonistes a la localitat osonenca, que va reunir 300 participants, de totes les categories.
Roger Delgado, en la categoria júnior, va ser el primer dels andorrans de la FAC en competir. Encara amb boira i fred, va haver de realitzar un total de 6 voltes a l’exigent circuit, aconseguint la 12a posició final, però amb uns percentatges molt correctes, en referencia al guanyador de la seva categoria.
Amb la boira ja aixecada, va competir Gerard Mora. Amb un total de 9 voltes al circuit que sumava un total de 20,8 quilòmetres, l’andorrà va sumar un total de 8 voltes per a cloure en una més que meritòria sisena posició de la categoria U23.
El director tècnic de la FAC, Víctor de la Parte, va analitzar la participació dels dos corredors andorrans dient que “ha estat una cursa dura, molt tècnica i amb fred, tot i que s’ha disputat en un terreny sec. Malgrat tot, el rendiment de Delgado i de Mora ha estat bo, segons el que prevèiem”.