Bons resultats del Club Artística Serradells a Montauban (França)

Nedadores del Club Artística Serradells (Foto: club)

El Club Artística Serradells ha disputat aquest cap de setmana la Competició Interdepartamental per equips de la categoria Federal A a Montauban (França). El club de la capital que s’havia classificat amb els tres equips per a la segona fase del torneig, ha obtingut bons resultats on destaquen el 6è lloc amb un total de 132 punts de l’equip format per l’Ona Betrian, la Marta Valero, la Júlia Vilanova, Júlia Noguer i la Mar Sousa.

L’equip de més de 14 anys es va quedar a 3 punts de les primeres classificades en aquesta categoria i amb aquest 6è lloc entren a la Final A, al Trofeu Federal per a seguir optant a més competicions. Aquest trofeu tindrà lloc els propers 15 i 16 d’abril a Flavin.

Destaca també la 10a posició d’un altre equip de la categoria de 14 anys amb un total de 103 punts. L’equip format per Mia Alaminos, Clara Pascual, Eugénie Ponsolle, Ainhoa Escabias i Gina Armengol, s’han quedat a 33 punts de les primeres classificades. Optant a la Final B, poden disputar doncs una última competició per equips aquesta temporada.

També en la categoria de 12-14 anys, l’equip ha obtingut 98 punts. L’equip format per Clàudia Soldevila, Maïana Alvez, Laia Pascual, Naroa Pérez i Alèxia Escabias també entra a la final B, podent fer una competició més en el calendari.

Així doncs els tres equips segueixen en la lliga Francesa. Dos d’ells amb l’última participació, i un d’ells encara amb opcions de seguir.

El club indica que se seguirà treballant aquestes vacances de Pasqua per a fer-ho d’allò mes bé els propers 15 i 16 d’abril a Flavin. Cal remarcar que algunes de les nedadores, a nivell individual, també segueixen en la lliga, i el proper dilluns 10 d’abril també tindrà lloc aquesta mateixa competició a nivell individual, sent la tercera individual de la temporada.