Bons registres al Campionat de Catalunya Júnior d’estiu i el Trofeu Ciutat de Mataró Absolut

Acabada la quarta i última jornada del Campionat de Catalunya Junior d’estiu 2022 i el Trofeu Ciutat de Mataró Absolut, la federació andorrana de natació fa un balanç positiu sobre l’actuació de la delegació participant d’un campionat celebrat del 30 de juny al 3 de juliol, a les instal·lacions del Club de Natació Mataró.

Dirigits per a l’ocasió per l’entrenadora Alexandra Oliveros, del Club de Natació Escaldes, cada cop són més evidents els senyals de progressió individual dels nedadors que fan competició sota la bandera andorrana. A cada competició, s’incrementa el nombre d’atletes que milloren marques personals o rebaixen rècords d’Andorra i cada cop són més els representants d’Andorra que es classifiquen per a aquest tipus de competició.

Durant el Campionat de Catalunya Júnior d’estiu, al llarg de les quatre jornades, s’han establert tres nous rècords d’Andorra: en els 200 m esquena, Aleix Ferriz, ha rebaixat el rècord absolut en dues ocasions, amb un registre inicial de 2:12,18 a la seva sèrie classificatòria i una marca final de 2:11,01 i un 4t lloc a la final A de la prova.

La marca anterior era de, Pol Arias, 2:13,08 i datava del 2 de juny de 2015. Per la seva banda, Kevin Teixeira, ha estat 3r i rècord d’Andorra als 800 lliures júnior, amb un temps de 8:43,52. Això vol dir millorar la plusmarca anterior, també, de Pol Arias que estava en 8:45,41 i datava del 31 de maig del 2013.

En categoria absoluta, Bernat Lomero ha fet dos 2n llocs, el primer a la final A dels 50 m lliures amb una marca de 23:45 i l’altre a la final A de 50 m papallona amb un registre de 24:53. Pel que fa a la categoria júnior els nedadors de la FAN han aconseguit tres podis: Dos per a Montse Pubill — que ha fet tres millors marques personals — i dos 3rs llocs. El primer a la final A dels 200 m braça amb 2:43,39 i el segon a la final A dels 100 m braça amb 1:15,57.

El tercer podi ha estat la tercera plaça de Kevin Teixeira en la final dels 800 m lliures.

Per a acabar, és igualment meritòria i destacable la xifra de setze millors marques personals aconseguida amb l’aportació de gairebé tots els competidors de la delegació: Marc Monteiro, Jordan Lecoq, Yann Lecoq, Joan Clotet, Miquel Guiral, Didac Rayo i Laura Santañes.

Segons l’opinió d’Alfonso Maltrana, director tècnic de la FAN: “quantitativament, és evident que la progressió és constant en totes les disciplines i en totes les categories. Es fa palès que la planificació, el treball i la continuïtat és el camí que suma i continuarà sumant, per treure el màxim potencial de cada nedador i per a afavorir el desenvolupament esportiu i la vida competitiva de cadascú d’ells.

Ficar-se a l’aigua, en aquest tram final de temporada, està representant una rebaixa del temps personal —o un Rècord d’Andorra— per a aquesta generació de nedadors de la FAN”