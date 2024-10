Bones sensacions de Cande Moreno en el seu retorn a l’esquí

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno (Michel Cottet / Agence Zoom)

El passat 25 de setembre, Cande Moreno, va iniciar el viatge a Corralco (Xile) per a dur a terme la seva pretemporada, una mica diferent per la seva readaptació després de l’operació de lligament creuat del genoll a la que va ser sotmesa el passat hivern. Transcorreguts uns primers dies d’esquí, les seves sensacions són molt bones per a continuar amb la progressió.

L’andorrana ja porta cinc dies d’esquí, sempre en lliure, per a començar a adaptar-se i tornar a trobar sensacions. Van ser tres primers dies d’esquí i després dos de descans també per l’aparició de la pluja. En qualsevol cas, un descans previ a altres dos dies d’esquí que ja ha completat i que continuaran en les pròximes jornades.

Cande Moreno es mostra contenta de tornar a esquiar. La idea és augmentar la intensitat poc a poc i sempre mirant el seu genoll operat, el qual respon molt bé a la càrrega. L’esquiadora de la FAE continuarà a Amèrica del Sud amb la pretemporada fins el pròxim 17 d’octubre. Moreno es troba amb Jordina Caminal i l’entrenador Xoque Bellsolà.

Cande Moreno, esquiadora: “Els tres primers dies van ser d’esquí lliure amb unes condicions bastant toves, però correctes pel que jo havia de fer. Després vam tenir dos dies de pluja en els quals vam haver de descansar, però per la feina que estic fent ara d’esquiar amb tranquil·litat, tornar a trobar sensacions i a baixa intensitat ja ens va bé. Anem poc a poc, pujant intensitat, el genoll està responent molt bé i anem pel bon camí.