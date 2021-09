Bonell referma al Consell d’Europa el compromís ferm d’Andorra en la lluita contra el canvi climàtic

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, Mònica Bonell, ha intervingut aquest dimecres al migdia a Estrasburg davant l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), en el marc de la sessió de tardor que organitza aquesta institució que integra parlamentaris i parlamentàries de més d’una quarantena d’estats europeus. Bonell ha refermat durant la seva intervenció el compromís d’Andorra amb la defensa del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, una prioritat mundial i que “requereix d’accions ràpides i decisives”, ha manifestat.

La presidenta suplent de Demòcrates ha defensat que la unió de totes les institucions (inclosa l’APCE), però també dels actors econòmics i socials, “és extremadament important”. Així ha quedat demostrat a Andorra, que els darrers anys ha fet passos essencials en la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Per exemple, ha explicat Bonell davant l’Assemblea Parlamentària, amb l’aprovació unànime de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic el 2018, o la declaració d’Estat d’emergència climàtica i ecològica del 2020, que va comptar amb la implicació d’associacions mediambientals i de col·lectius de joves del país. “Ens vam convertir en un dels deu primers països del món a validar i sotmetre el text als organismes internacionals”, ha subratllat.

D’altra banda, la consellera general Demòcrata també ha recordat el compromís d’Andorra per ser un país neutre en emissions de carboni el 2050 i la recent aprovació de la taxa verda finalista que grava els hidrocarburs. Finalment, ha informat que el Consell General ja treballa en la llei d’economia circular, que també s’ha elaborat amb la participació de diferents actors socials i econòmics del país. “Nosaltres seguirem mantenint una comunicació fluïda amb tots els actors per afavorir una participació més gran dels ciutadans en la lluita d’un problema tan important com és el canvi climàtic”, ha garantit.

Bonell, que és la membre titular de la delegació Andorrana a l’APCE, ha fet la seva intervenció en el marc de l’informe presentat pel parlamentari grec George Papandreou titulat ‘Més participació democràtica per fer front al canvi climàtic’, al qual s’ha donat ple suport. La delegació andorrana participa de manera presencial a aquesta sessió de tardor, que té lloc des de dilluns a la seu de l’APCE a Estrasburg i que té com a eix central temàtic el dret a un medi ambient més segur, net i saludable.