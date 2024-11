Bonell destaca el poder transformador de l’art en la inauguració de la mostra centrada en la figura de Vivian Maier

La ministra Bonell en la inauguració de la mostra de Vivian Maier (SFGA)

Aquest dilluns, al vespre, s’ha inaugurat la nova mostra de la sala d’exposicions del Govern, centrada en la figura de Vivian Maier (1926-2009), una artista que ofereix una de les obres fotogràfiques més enigmàtiques del segle XX. Malgrat que tota la seva vida va transcórrer en l’anonimat, treballant com a mainadera i fent fotografies de forma aficionada, el 2007 el seu corpus fotogràfic va sortir a la llum. Aquesta va ser una troballa fortuïta gràcies a la qual, una mainadera va arribar a ser, pòstumament: Vivian Maier, la fotògrafa.

Durant la inauguració de la mostra, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que “l’exposició no és només un homenatge a l’obra de Maier, sinó també una celebració del poder transformador de l’art. És una invitació a contemplar la seva obra amb una mirada oberta, a descobrir els múltiples significats amagats en cada fotografia i, sobretot, a deixar-nos interpel·lar per la profunditat de la seva proposta artística”.

Aquesta mostra, comissariada per Anne Morin de DiChroma Photographyen col·laboració amb la Galeria ALTA, està formada per gairebé un centenar de fotografies i està dedicada als autoretrats de l’artista. Aquesta selecció permetrà al visitant viatjar a les ciutats de Chicago i Nova York dels anys cinquanta i fins als vuitanta del segle XX i, així, introduir-lo en el món particular d’una artista que va trobar en la seva pròpia imatge una font de creació i introspecció.

La ministra Bonell també ha recordat, durant el seu discurs que, “la qualitat de la feina que s’està duent a terme a la sala d’exposicions del Govern ha merescut el reconeixement per part dels Premis Bonart” per la “programació d’alt nivell” que s’hi pot trobar, com la que s’ha inaugurat aquest dilluns.

Paral·lelament a l’exposició s’ha previst un programa d’activitats relacionades amb la temàtica de la mostra, amb l’objectiu de difondre el contingut de la mostra i d’introduir els visitants en l’art de la fotografia. Entre les quals, destaca la conferència prevista per al dijous 20 de febrer de 2025, a càrrec de l’artista, docent i especialista en fotografia Joan Fontcuberta.

L’exposició es podrà visitar de forma gratuïta del 25 de novembre de 2024 a l’1 de març de 2025, de dimarts a dissabte, de 10 a 14 hores i de 15 a 19 hores. Totes les activitats són gratuïtes amb reserva prèvia obligatòria. Per a més informació i reserves, es pot contactar al 880677 o a acciocultural@govern.ad.





Aquest és el programa complet d’activitats:

Dimarts 19/12/2024 – 19.30 h

Visita guiada a l’exposició





Dijous 16/1/2025 – 19.30 h

Visita guiada a l’exposició





Dissabte 25/1/2025 – 12 h

Taller per a joves “L’autoretrat com a expressió. Aprèn a fer-te els millors selfies amb Maricel Blanch”





Dimarts 4/2/2025 – 19.30 h

Visita guiada a l’exposició





Dissabte 8/2/2025 – 18 h

Projecció de la pel·lícula documental “Finding Vivian Maier”, de John Maloof i Charlie Siskel

Pel·lícula nominada als Premis Oscar.





Dijous 20/2/2025 – 19.30 h

Conferència “Inventar fotògrafs: el making of”, a càrrec de l’artista, docent i especialista en fotografia, Joan Fontcuberta





Dissabte 1/3/2025 – 18 h

Acte de clausura: Visita guiada i performance de videopoesia a càrrec de la resident de Faber Andorra, Carolina Otero