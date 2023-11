Bona valoració del VIII Cicle Cambra Romànica

Actuació de Synthese Quartet (Amics Cambra Romànica)

Dissabte passat va tenir lloc a Canillo l’últim dels concerts del cicle de tardor 2023 organitzat per l’associació Amics del Cambra Romànica. La vuitena edició del Cambra Romànica tanca després de 6 setmanes de música de cambra, que destaca per les noves col·laboracions i l’organització de les audicions amb escolars.

L’associació fa una valoració molt positiva del cicle d’enguany, en el que s’ha pogut retornar a capelles de la parròquia menys habituals com el Tarter, Ransol o Soldeu. Els altres escenaris han estat Meritxell i Sant Cerni de Canillo. El públic ha respost amb l’habitual concurrència a la majoria dels concerts, per bé que les esglésies més grans haurien pogut acollir més espectadors.

Aquest cicle ha incorporat per primera vegada les audicions amb escolars. Una de les principals missions de l’Associació són la de la promoció, difusió i estima de la música de cambra, i aquests tres grans pilars es sintetitzen en aquesta vessant pedagògica. Així, tres dels grups participants al cicle han allargat la seva estada per a actuar davant dels escolars de segona ensenyança d’Encamp, primera ensenyança andorrana d’Encamp i primera ensenyança andorrana i francesa de Canillo. En total uns 400 escolars han gaudit d’aquestes actuacions i s’han sensibilitzat dels valors i aprenentatges de la música de cambra.

Les col·laboracions aquest 2023 s’han ampliat amb l’Associació Concertante de Sitges, que ha cedit un dels grups participants al cicle i alhora ha acollit els guanyadors del 2n premi del Concurs que organitza Cambra Romànica a la primavera. Alhora s’ha mantingut la col·laboració amb la Fundació ONCA pel concert inaugural, iniciada al 2021 i la col·laboració amb l’Ambaixada de França a Andorra, que ha permès portar un grup tan prestigiós com el Quartet Mona a Sant Cerni.

També s’ha comptat amb concerts dels dos guanyadors del 1r premi del Concurs Internacional Cambra Romànica 2022 i 2023, Marimbazzi Duo i Synthèse Quartet, joves músics amb un nivell increïble i, malgrat la seva edat, amb una gran experiència com a conjunts estables. D’altra banda els guanyadors exaequo de la categoria base (entre 14 i 18 anys) van oferir un concert molt emotiu i amb gran acollida del públic a Ransol.

El recital de Carolina Bartumeu al violoncel va canviar el calendari previst per causes alienes a l’organització i el Quintet de Vents d’Andorra ha completat la graella d’aquest cicle 2023. L’associació ja pensa en les properes activitats pel 2024, com la que serà la VI edició del Concurs Internacional Cambra Romànica i que ja té data: 20 i 21 d’abril de 2024.