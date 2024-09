Bona salut dels rius andorrans i les seves truites

Tasques de control de les truites en un riu del Principat (AndorraDifusió)

Segons publica aquest dimecres AndorraDifusió, en els darrers 15 anys, la qualitat dels rius i la salut dels peixos ha millorat notablement fent augmentar el nombre de truites. Els experts apunten que la disminució d’abocaments i alguns factors mediambientals han tingut un paper important en aquest increment. La qualitat de l’aigua dels rius i la salut dels peixos millora a mesura que passen els anys. La manca de neu redueix el cabal d’aigua i afavoreix la reproducció de truites i és per això que cada vegada n’hi ha més.

A la tardor, abans que comenci el període de reproducció de les truites, es duen a terme les anomenades pesques de seguiment, utilitzant tècniques com la pesca elèctrica. Avaluen la quantitat dels peixos, la mida i l’estat de salut. Tot i que és una tasca senzilla, des del Departament de Medi Ambient assenyalen que no els és fàcil trobar gent que vulgui fer aquestes feines i, sovint, opten per contractar treballadors eventuals de refugis o banders.

“La feina està bastant bé, passem el dia fora i ens ocupem de coses que fem servir”, comenta Miquel Naudi eventual de manteniment de refugis. Els seus companys Tania Barbosa i Albert Pla apunten que “la dificultat està a no relliscar amb les pedres i intentar mantenir l’estabilitat i sobretot no perdre cap truita”, però tenen clar que “ho tornaria a repetir”.

Segons informa el mitjà digital, cada dimecres es fa el recompte de peixos en diferents rius. En calcula la densitat segons la superfície que s’analitza.