Bona rebuda de les reunions amb l’alcalde de la Seu sense cita prèvia

Joan Barrera, al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament de la Seu (RàdioSeu)

La primera jornada de la nova acció ciutadana ‘L’alcalde t’escolta’, a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, ha tingut una bona rebuda. Una desena de persones s’han atansat fins al despatx d’Alcaldia de la casa consistorial per a conversar amb Joan Barrera sense cita prèvia. Des d’ara, aquesta possibilitat s’oferirà cada divendres, de les 12 a les 2 del migdia, mitjançant reunions que es preveu que tinguin una durada d’uns quinze minuts.

Joan Barrera ha fet un balanç molt positiu d’aquest primer intercanvi d’impressions amb els veïns, que li han transmès inquietuds, però també propostes, i valora que “aquest tipus d’actes permeten apropar-se a la ciutadania, escoltar, aprendre i així poder anar gestionant millor la ciutat”.

La temàtica de les qüestions que han plantejat els assistents és diversa i ha englobat, per exemple, qüestions d’urbanisme, via pública, temes socials, medi ambient o cultura. Barrera també valora que hi han assistit gent de totes les edats, tant joves com grans, i conclou que han quedat “sorpresos” per la resposta a la idea de facilitar aquestes reunions breus sense confirmació prèvia. Per això, la intenció és mantenir-les sempre i quan l’agenda ho permeti, amb la idea “que l’Ajuntament estigui més a prop de tothom”.

En l’apartat de medi ambient, concretament, el representant d’un grup de veïns ha aprofitat per a presentar a l’alcalde diverses peticions i propostes que han recollit relacionades amb la flora i la fauna i també amb d’altres de caire social. Entre d’altres, proposen fomentar el pasturatge a les riberes dels rius Segre i Valira per a així deixar zones lliures de vegetació; col·locar almenys una caixa-niu per a ocells antropòfils (com la cotxa fumada o l’òliba); posar una caixa-refugi per a quiròpters a cadascun dels edificis municipals; i protegir les finestres i vitralls dels edificis públics perquè no hi xoquin els ocells.

En el comunicat, aquest col·lectiu també demana habilitar al Pla de les Forques una cisterna oberta d’aigua, per a l’actuació ràpida en cas d’extinció d’incendis. Pel que fa a urbanisme, plantegen fomentar espècies xerofítiques en els jardins públics, senyalitzar les principals vies amb un carril-bici, restablir el Camí Ral com a “carrerada”, posar passos de fauna silvestre al Passeig de Parc, reduir la contaminació lumínica i conservar els regs agrícoles encara actualment existents.

En l’apartat d’urbanisme, entre altres punts, demanen eliminar barreres arquitectòniques, regular més el trànsit urbà pel que fa a velocitat o sorolls, perseguir els casos de soroll excessiu i controlar la circulació de gossos potencialment perillosos i les colònies de gats. I finalment, en l’apartat cultural, el grup sol·licita que es faci complir la normativa d’atenció al consumidor en català a tots els establiments comercials de la ciutat, convocar un concurs de cant coral pirinenc i crear càtedres de llengua i cultura occitanes i gitanes a la UNED.