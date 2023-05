Bona progressió de la natació artística a Nantes

La delegació andorrana de natació artística a Nantes (FAN)

Finalitza la participació andorrana en el ‘Championnat National 1 et Élite été open jeunes de natation artistique’, organitzada pel club ‘Léo Lagrange Natation’ de la ciutat de Nantes, a França, i celebrada del 22 al 28 de maig, amb la participació d’un total de vint duets de tres països, setze francesos, dos belgues i dos andorrans.

Tal com estava previst la delegació andorrana, en el Campionat Nacional 1 de Natació Artística i Juvenil Elite Open d’estiu a Nantes, ha estat representada pel duet A, de Zoé Palau i Jasmine Serrano i el duet B, d’Aran Van Den Eerenbeemt i Mariona Casas. Neus Gustavsson i Selena Bellocq han fet de reserva.

‘La rutina de cada duet estava basada en música de dansa russa’, explica una orgullosa Andrea Rodríguez, entrenadora de la FAN, ‘hem aconseguit els objectius de progressió que havíem marcat. Totes sis han entrenat, practicat i assajat amb la mateixa intensitat i l’actitud necessària per a competir o estar sempre a punt per a competir’.

El duo de Mariona i Aran, el més jove, ha fet una meritòria nota de 64.8000 punts. Feien el seu debut internacional per Andorra i tenien com a objectiu principal obtenir un bon rendiment en la impressió artística. La qualificació final no recull errades, però sí progressos en la manera d’interpretar i representar la música, un fet satisfactori donat que en el cas d’elles, hem d’incloure la gestió positiva dels nervis pel fet de debutar’.

Pel que fa a Jasmine i Zoé, el duet A, amb més edat i experiència en la competició, els objectius incloïen, a més a més, la fortalesa física i la bona execució. Fites totalment assolides després d’una participació en què destaquen com a punts forts, la força, l’extensió i l’altura en una execució sense cap errada al llarg de la rutina, que ha obtingut una puntuació final de 66.0333 punts.

Cap dels dos duets ha comès errada durant l’execució. Un fet notable i un auguri positiu donada la joventut i poca experiència internacional de les nedadores.

Finalment, a la disciplina de ‘Figures AQUA’ han participat les sis sincronistes, amb un rendiment preparatori més ajustat a objectius tècnics.

La disciplina de ‘Figures AQUA’ en la categoria infantil, de 13-15 anys, inclou un catàleg d’execució amb dotze possibles figures. La designació es fa per sorteig i fins a 48 hores abans l’equip no sap quines hauran d’executar. Aquest, és un factor que afavoreix la progressió perquè obliga a practicar tot el catàleg, però penalitza per a les sincronistes amb menys experiència.