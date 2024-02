Bona participació a la rua de Carnaval de la Seu

La rua de Carnaval de la Seu d’Urgell, al pas pel carrer de Sant Ot i l’avinguda de Pau Claris (RàdioSeu)

La Seu d’Urgell ha viscut aquest cap de setmana una lluïda rua de Carnaval, amb una alta participació. L’esdeveniment va comptar un total de 13 colles, que en alguns casos sumaven desenes de persones i que van desfilar des de l’avinguda de Garriga i Massó, per a avançar pel carrer de Sant Ot, el Passeig, el carrer Major i la plaça dels Oms, acompanyats per molts veïns i visitants. Des d’allà els grups van continuar pel Camí Ral de Cerdanya fins a arribar a la zona esportiva municipal.

A la Pista Polivalent, que es va omplir amb tots els participants, hi va haver una sessió musical i es van lliurar els premis a les millors colles, després que el jurat havia deliberat al llarg del recorregut. A la categoria de Colla d’Adults, el primer premi d’enguany ha estat per a ‘Disco Ball’; el segon, per a ‘Aladdin’; i el tercer, per a ‘Lacasitos’. En Colla Infantil, el guardó principal ha estat per al grup ‘Al lloro que venim’, seguits de ‘La Seu Fly’ (segon premi) i ‘Disco’ (tercer). També es va lliurar un accèssit, per a ‘La tribu en fa 10’. Finalment, el premi a la millor Colla Xica ha estat per a ‘La barbacoa’; i el de Colla Jove, per al Cau de la Seu.

L’acte de benvinguda a les colles i de lliurament premis va anar a càrrec de l’actor i músic urgellenc Ivan Caro, abillat de Rei Carnestoltes per a l’ocasió, i va ser presidit per l’alcalde de la Seu, Joan Barrera; la tinent d’alcalde i regidora de Festes, Christina Moreno, i la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu. En nom de l’Ajuntament, Moreno va agrair “la gran participació d’enguany” i celebra “la vida, l’activitat i el dinamisme” que la aporta la gent de la ciutat mateix. La regidora va felicitar totes les colles per la cura i l’estima amb què havien preparat la desfilada. La jornada es va completar amb una festa de nit, amb una sessió de DJ Pua.

Prèviament, al matí la Germandat de Sant Sebastià va celebrar al centre de la ciutat la cantada de l’Estudiantina, l’Esmorzar dels Caçadors i el Ball de l’Óssa. Aquesta última tradició que es va recuperar l’any passat i en aquesta nova etapa l’entitat urgellenca l’ha adaptat als temps actuals. Enguany ja s’hi ha incorporat nous personatges, com ara el capellà i els agents de l’ordre.





Últims actes

Els actes de Carnestoltes a la Seu es completen aquest començament de setmana. Avui dilluns, a la tarda, hi ha una festa per a la gent gran a la sala del Centre Cívic El Passeig, amb concurs de disfresses, un berenar i música en viu a càrrec de Ricard Viliella. Demà dimarts, també a la tarda (17.30 hores), es farà el Judici del Rei Carnestoltes, a la plaça de Sant Josep de Calassanç, organitzat per la Comissió de Festejos de la Germandat de Sant Sebastià.

I dimecres, des de les 8 del vespre, tindrà lloc la Processó de la llum i el silenci, acompanyada per la Banda dels Diables de l’Alt Urgell, amb inici a la plaça dels Oms. La cremada del Rei Carnestoltes i l’enterrament de la sardina es durà a terme a la plaça de Joan Sansa. L’acte culminarà amb una sardinada popular.