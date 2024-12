Bona collita andorrana de podis al primer dia de la Copa Pirineus

Foto de grup de l’equip andorrà a la Copa Pirineus d’Espot. Foto: FAE

Aquest dissabte s’ha disputat, a Espot, la primera cursa d’eslàlom de la Copa Pirineus on entraven en competició, per primera vegada aquesta temporada, els esquiadors i esquiadores del grup U16 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE), a més d’una selecció de la Tecnificació d’Andorra (tots els tecnificats U16 i U14 del Principat). La primera jornada s’ha tancat amb una bona actuació dels representants andorrans, amb dos ors, dues plates i dos bronzes.

U14 femení: Or i plata

En U14 femení, dues andorranes al podi, amb Paula Ledesma primera, Elia Capdevila segona, mentre que tercera ha estat la francesa Jasime Lahrizia. Quarta ha acabat l’andorrana Emma Soto, amb les també andorranes Gisela Drets 5a, Martina Aixàs 6a, Carla Peris 8a, Chloe Peris 9a i Naia Antor 10a. No ha completat la primera mànega Mia Pintado.





U14 masculí: Xampeny, quart

En U14 masculí, l’andorrà Pol Xampeny ha estat quart, amb Aitor Corbalan 6è, Martí Eudal 7è i Jan Fernández 8è. En la 14a posició ha acabat Jofre Casal. No ha pogut completar la primera mànega Lluc Garcia, mentre que han quedat fora a la segona Thomas Breitfuss, que dominava la primera mànega, i Iker Cerdà, que era segon a la primera mànega també.





U16 femení: triplet andorrà

Triplet andorrà en U16 femení, amb Etna Pou primera guanyant amb 3.22 sobre Carlota Comellas, segona, mentre que Júlia Capdevila ha estat tercera. A més, 7a posició per a Anna Raméntol i 10a per a Vicky Gallerani.





U16 masculí: Comellas, tercer

En U16 masculí, bronze per a Àlex Comellas, a només 0.44 del guanyador, el francès Elie Dechonne, mentre que segon ha estat el també francès Peio Cassieu a 0.02. Quart ha acabat Max Figueredo, amb Èric Guimerà 5è, Alexandre Areny 6è i Arnau Escabrós 7è. En l’11a posició ha finalitzat Manel Romo, en la 15a Aleran Mitjana, en la 16a Guillem Rous, en la 19a Roger Delgado i en la 21a Aiden Grard. En la primera mànega ha quedat fora Marc Visa, mentre que no ha completat la segona Max Black, que dominava la primera mànega, Quim Llort i Llorenç Babi.





Pol Carreras, responsable de l’EEBE U16: “Molt bona performance de tot el grup andorrà i del grup EEBE U16, realment estem molt, molt contents. Òbviament, amb detalls, però amb la primera carrera estic molt content, i d’andorrans en general perquè en U14 també ha estat molt bé, perquè Thomas Breitfuss anava primer a la primera i la segona se surt, i Iker Cerdà que també se surt a la segona però els dos estaven per fer podi. En U14 també Elia Capdevila fa segona i també Paula Ledesma, que guanya. Igual que el Max Black, que en U16 anava primer amb molta diferència i a la segona se surt, i Àlex Comellas, que a la primera anava segon, a la segona mànega dubta una mica i se’n va tercer. En noies hem fet triplet, amb Etna Pou primera, Carlota Comellas segona i Júlia Capdevila que és de primer any fa tercera. Estem contents perquè avui el grup andorrà ha demostrat que té el nivell per a guanyar aquí amb facilitat. El balanç és molt positiu”.