Bona afluència de turistes francesos a l’stop lab

Aquest dissabte s’ha vist un increment de visitants francesos i residents al matí a l’stop lab de Prat de la Creu per fer-se la TMA, que recordem, és obligatòria per entrar a territori gal. En els moments de màxima afluència, s’han format algunes cues i petites aglomeracions.

Fins a 200 persones, entre residents i turistes francesos que han de passar per l’stop lab del Prat de la Creu per fer-se la seva TMA i demà agafar el certificat per poder travessar la frontera amb França.

Un stop lab que, en el seu primer cap de setmana de funcionament amb no residents, preveu fer més de 200 proves al llarg del dia.

I és que des de primera hora del matí, el degoteig de persones que s’han anat sumant a la cua ha estat constant. La majoria eren turistes francesos que veuen amb bons ulls la mesura de poder-se fer la prova a Andorra per poder passar la frontera sense problemes.

Tots ells coincideixen que aquesta mesura dóna més seguretat a tothom que visita el país, però que no resulta un atractiu real pel seu cost de 40 euros.

Diuen que és un preu correcte i fins i tot assequible si es compara amb França, però lamenten que amb una família de quatre persones es converteix en una xifra important.

Aquest dissabte és tot just el segon dia que el turisme francès es pot fer la prova aquí. En el seu primer dia, es van atendre al voltant d’unes 150 persones, entre residents i visitants veïns.