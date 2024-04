Bona afluència de turistes al Pirineu català pel pont de Pasqua

L’estació de Tuixent-la Vansa, amb el Cadí al fons (Tuixent-la Vansa)

El Pirineu català ha tancat la Setmana Santa amb una ocupació mitjana dels allotjaments d’entre el 40% i el 90%, amb el percentatge més baix els primers dies de la setmana i el més alt en el pont festiu que finalitzava aquest dilluns. Les xifres del cap de setmana llarg s’han quedat una mica per sota del que preveia el sector, que esperava arribar al 95% o, fins i tot, al 100%, però tot i això consideren positiu el balanç dels darrers dies, segons han dit des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. L’ens ha admès que la pluja ha frenat les reserves d’última hora i ha avançat la sortida d’alguns clients, però en tot cas valoren que es tracta de percentatges “elevats” i hi afegeixen que aquesta climatologia adversa ha afavorit la presència de clients a l’interior de bars i restaurants, si bé ha perjudicat els locals que depenen més de les terrasses.

Per sectors, els hotels han estat entre en el 85% i 90% de dijous a diumenge, mentre que el turisme rural ha assolit el 90% i els bungalous dels càmpings han superat el 95%. En canvi, de dilluns a dimecres tots els allotjaments es van quedar per sota de la meitat; i el cap de setmana previ -23 i 24 de març- es van moure al voltant del 60%.

Els percentatges han estat semblants a la demarcació de Girona, que inclou bona part de l’oferta turística de la Cerdanya i també el Ripollès. En aquest cas els hotels han fet una mitjana del 75% en tota la setmana; els càmpings, entre un 70% i un 80%; i els apartaments turístics, a prop del 90%. Pel que fa al Solsonès i el Berguedà, on hi té força pes el turisme rural, aquest sector també s’hi ha mogut al voltant del 90%, si bé s’ha quedat per sota d’altres anys, en què per Pasqua havien penjat el cartell de complet.





La temporada d’esquí continua fins al 14 d’abril

Quant a les estacions d’esquí, els cinc complexos inclosos a la demarcació de Lleida que romanien oberts –Baqueira Beret, Boí Taüll, Port Ainé, Espot i Tavascan– han venut en conjunt uns 110.000 forfets, un 60% més que per la Setmana Santa del 2023, que va arribar amb la temporada gairebé liquidada a causa de la sequera. Aquests dies, en canvi, aquestes estacions han presentat bones condicions i algunes fins i tot han ofert el millor aspecte de la temporada. El gruix principal d’aquestes vendes ha correspost una vegada més a Baqueira, que manté la previsió inicial d’acomiadar la temporada diumenge vinent, 7 d’abril.

La neu que ha seguit caient aquests dies ha permès que Boí Taüll elevi el seu gruix màxim actual fins als 260 centímetres, i en el que va de temporada ha acumulat un total de 4,15 metres de neu caiguda, una de les xifres més altes dels darrers anys. També segueixen en bones condicions Port Ainé i Espot, amb 120 cm a les cotes altes. Gràcies a aquesta situació, l’estació de l’Alta Ribagorça i les dues del Pallars Sobirà seguiran obertes aquesta primera quinzena del nou mes, fins diumenge 14 d’abril.

A la Cerdanya, Masella i La Molina han mantingut oberts 23 i 18 km de pistes respectivament, arran de la fosa de neu dels dies anteriors en cotes baixes, si bé aquest Dilluns de Pasqua presentaven un molt bon aspecte gràcies a la nevada caiguda entre dissabte i diumenge, amb 15 cm de neu nova. Totes dues preveuen romandre obertes, almenys, fins aquest diumenge vinent dia 7.

En canvi, al Solsonès, Port del Comte ja va tancar aquest dimecres passat, 28 de març, per manca de gruix suficient per a poder funcionar pel pont de Pasqua. El mateix ha passat amb les estacions d’esquí nòrdic, tret de Tavascan. Els complexos d’Aransa, Sant Joan de l’Erm i Virós-Vallferrera només han mantingut oberta l’àrea de raquetes i la resta de serveis turístics (bar, restaurant, refugi i lloguer). Tuixent-la Vansa ja va acomiadar la temporada la setmana passada.

En total, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida estima que del 23 de març a l’1 d’abril més de 80.000 turistes han visitat la demarcació i s’hi han fet més de 250.000 pernoctacions; la gran majoria, com és habitual, concentrades a l’Alt Pirineu i Aran. Per aquests dies l’oferta d’allotjament era d’unes 77.000 places, de les quals 54.000 són turisme reglat (hotels, càmpings, cases de pagès, albergs i refugis) les 23.000 restants són apartaments turístics.