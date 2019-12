Les cinc estacions d’FGC han iniciat les festes de Nadal amb bones xifres de visitants. Les nevades i la feina de manteniment dels tècnics de pistes han assegurat unes bones condicions per esquiar o fer snowboard, gaudir de la natura i el paisatge del Pirineu català. Els visitants no només han viscut de ben a prop la neu a l’alta muntanya, sinó que també han pogut esprémer tota la màgia que es troba al territori, la seva àmplia proposta gastronòmica, cultural, natural, comercial i de serveis. De fet, una temporada més, FGC aposta per totes les propostes que hi ha molt més enllà de la neu, amb l’objectiu de promocionar les comarques dels voltants.

La Molina

Durant els primers dies de les festes de Nadal, La Molina ha acollit 10.000 persones. Els visitants han pogut gaudir de gruixos de 20 a 50 cm de neu pols, del 68% dels remuntadors en funcionament, del 57% de les pistes i de la connexió La Molina + Masella.

El dia 29 de desembre, les famílies podran viure el Family Day by CEF a l’estadi de Solell. Per donar la benvinguda al 2020, l’1 de gener tindrà lloc el 70è Descens Infantil, una de les curses amb més antiguitat d’Europa que se celebra cada 1 de gener des de l’any 1950 a Pista Llarga. I el 5 de gener, La Molina acollirà una de les jornades més especials de tot l’any: l’arribada de SSMM els Reis d’Orient i una baixada infantil de torxes.

Per a més informació: www.lamolina.cat

Vall de Núria

Pel que fa a Vall de Núria, l’estació ha rebut 6.670 persones, un 31% més respecte aquestes dates en la temporada passada (5.089 visitants). Els visitants han gaudit de gruixos de 30 a 40 cm de neu pols i de 4 pistes.

Aquest dissabte, 28 de desembre, tindrà lloc la 7a CronoNúria – Copa FGC. La nit del 31 de desembre, els visitants podran celebrar a l’estació la Revetlla de Cap d’any, amb sopar i pista de ball amb DJ per donar la benvinguda al nou any. I el 5 de gener, l’arribada dels Reis d’Orient a l’estació sorprendrà tant a petits com a grans amb un espectacle de llum, música i foc.

Per a més informació: www.valldenuria.cat

Vallter

L’estació de Vallter 2000 ha acollit un total de 3.404 persones del 21 al 26 de desembre. Els visitants han pogut gaudir de gruixos de 20 a 60 cm de neu pols i de 9 pistes (7,7 km esquiables).

El 31 de desembre les persones que visitin Vallter 2000 podran acomiadar el 2019 i donar la benvinguda al 2020 amb música, raïm de la sort i un munt de sorpreses.

Per a més informació: www.vallter2000.cat

Espot i Port Ainé

Les estacions pallareses han iniciat les festes nadalenques amb una bona afluència local de visitants. L’estació d’Espot ha pogut oferir gruixos de 40 a 95 cm de neu pols/dura, i l’estació de Port Ainé de 30 a 80 cm.

Aquest dissabte, 28 de desembre, les persones que visitin Espot podran gaudir d’un Tast d’embotits Teixidó i vins de la Batlliu de Sort. Diumenge, a Port Ainé, es duran a terme activitats nadalenques: una gimcana familiar i una sessió d’après-ski a partir de les 16 h amb DJ, servei de copes i food truck.

A més, com és tradició, ambdues estacions rebran la visita de SSMM els Reis d’Orient. Port Ainé ho farà el dia 4 de gener amb la baixada de torxes, xocolatada i repartiment dels regals. Espot ho farà el dia 5, també amb la baixada de torxes des de la cota 2000 fins a peu de pistes, i abans s’organitzarà una xocolatada popular a la cota 1500 per agafar forces. Els Reis Mags es traslladaran al poble per fer entrega dels regals als més menuts.