Bona acollida de l’exposició fotogràfica de Marc Santaeulària a l’Espai la Vansa

Una seixantena de persones han participat a la inauguració de l’exposició fotogràfica, a l’Espai la Vansa, de Sorribes de la Vansa (Alt Urgell), ‘La Vall que parla amb la seva llum’ de Marc Santaeulària. La mostra plasma a través de 10 imatges “el paradís” on viu el fotògraf resident a Fórnols.

El paisatge és sempre protagonista de la mostra “cada foto té una història i una bellesa molt peculiar, des de la panoràmica de la Via Làctia amb Fórnols al fons, el punt més alt de la vall, a la Torreta de Cadí a 2.561 metres d’altura, passant per la ‘Cascada Gran’ del riu Bona, els prats de la vall o Prat Llong”, explica Santaeulària.

L’alcalde de la Vansa i Fórnols, Josep Xavier Camps, ha destacat que aquesta mostra ha tingut molt bona acollida i que “estem molt esperançats per l’acolliment que està tenint entre els veïns i els visitants amb la nova programació” de l’espai cultural del municipi. La mostra de Marc Santaeulària, segons el mateix, “és bona prova d’això”. Camps ha explicat que l’Ajuntament va encarregar a Santaeulària el calendari del municipi d’aquest any 2022 i que a continuació, a través de l’exposició, han volgut donar rellevància als espais naturals de La Vansa i Fórnols.

Marc Santaelària, de 26 anys, resideix al municipi alturgellenc des de fa tot just dos any. La seva obra se centra en la imatge natural i paisatgística. Actualment treballa per a l’Associació Valls del Pedraforca, el Parc Natural del Cadí-Moixeró i diversos ajuntaments i consells comarcals.