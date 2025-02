Bona acollida de la línia nocturna al Pas de la Casa

Autobús nocturn (ATV)

Una trentena de persones fan servir cada dia la nova línia de bus nocturn fins al Pas de la Casa que es va engegar a principi de gener. El secretari d’Estat de Transició Energètica i de Transports, David Forné, ha assegurat que té bona acceptació i que tot apunta que continuarà quan acabi la prova pilot. Així ho publica el mitjà digital, AndorraDifusió.

“Tot fa pensar que continuarà, no estic ara en el moment de dir-ho, però evidentment es posarà en aquell moment en l’estudi que estem fent, no únicament aquesta línia, sinó moltes altres, inclús el que farem serà optimitzar línies, canviar també recorreguts per a poder arribar als màxims ciutadans possibles que agafin aquest bus”, assenyalava David Forné.

A més, s’han fet les primeres reunions amb els comuns per a les reserves d’espai per a noves parades, que van en bona línia. “Justament ja hem fet les tres primeres reunions polítiques amb el Comú de Sant Julià, amb el Comú d’Andorra i amb el Comú d’Escaldes i ara s’estan realitzant ja totes les reunions tècniques, que val a dir que ells estan facilitant al Govern d’Andorra aquesta voluntat de tenir aquest transport segregat. Per tant, estem en bona línia, estem treballant en aquesta reserva d’espais i properament, en els pròxims temps anirem donant detalls de com evoluciona aquest assumpte”, manifestava el secretari d’Estat.

La gratuïtat del servei de transport segregat és una de les principals mesures que el Govern ha emprès en matèria de transició energètica. Ara es planteja el repte de reduir el 63% el nivell d’emissions de carboni fins al 2035.