Bona acceptació del “Muertos, ¿quién os ha muerto” a Madrid

Portada del llibre “Muertos, ¿quién os ha muerto”, d’Iñaki Rubio

Iñaki Rubio, reconegut autor andorrà per l’aclamada novel·la “Morts, qui us ha mort?”, es troba present a la Feria del Libro de Madrid fins al dilluns, 5 de juny. Aquest esdeveniment literari, que reuneix a amants de la lectura i destacats escriptors, és l’escenari perfecte per a la presentació de la seva obra i que els lectors puguin conèixer l’autor en persona.

L’editorial Medusa, responsable de la traducció al castellà de “Muertos, ¿quién os ha muerto?”, a càrrec de David Gálvez, ha expressat el seu entusiasme per aquesta oportunitat. “Creiem que la presència d’Iñaki Rubio a la Feria del Libro és una gran aposta per a nosaltres. La seva obra és una representació excepcional i estem segurs que captarà l’atenció dels lectors en aquest aparador literari important”, ha afirmat Oliver Vergés, editor de Medusa.

Iñaki Rubio ha estat, tant la tarda de dissabte, com el migdia de diumenge, signant exemplars del seu llibre i conversant amb força públic.

A més, el dilluns 5 de juny, a les 19 hores, a la Biblioteca Eugenio Trias, Iñaki Rubio presentarà la seva obra juntament amb Jan Arimany, editor de Trotalibros. Aquesta presentació serà una oportunitat per a endinsar-se al truecrime narrat a “Morts, qui us ha mort?”.

Des del 26 de maig fins a l’11 de juny, els llibres de l’editorial Medusa estan disponibles a la Caseta 5 del Bloc 28B de la Zona Internacional, que correspon a l’Associació d’Editors d’Andorra.

Aquests són els títols i autors que representen la col·lecció en castellà de Medusa aquesta 82a Edició de la Feria del Libro Madrid: ‘Viaje terrible’ de Roberto Arlt i ‘Muertos, ¿quién os ha muerto? d’Iñaki Rubio com a novetats d’aquest primer semestre del 2023. També s’hi pot trobar ‘En la quietud del mármol’, de Teresa Wilms Montt; ‘Solamente una vez’, de Luis Harss; ‘La memoria de los meteoros’, d’Emmanuel Vizcaya; i ‘Fantasía Fértil’, de María Cristina Hall.