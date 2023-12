Bona acceptació de la línia aèria Andorra – La Seu amb Mallorca

Un avió a l’aeroport Andorra – La Seu (SFGA)

No fa ni un mes que es va anunciar la nova ruta des de l’aeroport d’Andorra-La Seu amb Mallorca i gairebé ja s’han exhaurit els bitllets dels primers vols, superant, així, totes les expectatives. És més, en algunes freqüències ja no hi ha places disponibles.

Mallorca i Andorra seran més a prop a partir del 5 de gener, amb quatre vols setmanals, dos d’anada i dos de tornada. De moment la venda de bitllets funciona a un ritme per sobre de les expectatives, tot i que des de bon principi els sectors turístics tant del Principat com de les Balears auguraven l’èxit de la nova destinació. Des de l’aerolínia confirmen que l’acceptació està sent molt positiva, sobretot per part dels clients de les illes, que ara tindran més a prop la pràctica dels esports d’hivern.

Els vols dels mesos de gener i febrer han exhaurit, en algunes dates, les 72 places disponibles del ATR 72. Així ho confirma el president de l’Agrupació Empresarial d’Agències de Viatge de Balears, Pedro Fiol: “Hi ha freqüències pràcticament plenes.”



Seguint l’alt nivell de vendes fins al moment, Fiol es mostra optimista i espera que “la freqüència es pugui consolidar i tingui garantida la continuïtat.”

De moment es treballa en els clients que vulguin visitar Andorra en un doble vessant, com a opció per a esquiar i també com a destinació de natura. Ara el gran repte és que la nova ruta tingui el mateix èxit entre els potencials clients d’Andorra per a visitar les illes.