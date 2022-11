Bon rendiment de l’equip masculí d’esquí a l’eslàlom de Levi (Finlàndia)

Aquest dissabte s’ha disputat el primer eslàlom FIS de Levi (Finlàndia) del cap de setmana amb una bona posada en escena de l’equip masculí, i amb un Àxel Esteve que s’ha situat 11è entre un gran nombre d’esquiadors consolidats en Copa del Món i Copa d’Europa.

La cursa l’ha guanyada el noruec Alexander Steen Olsen, amb 1.42.30. El millor andorrà ha estat el propi Àxel Esteve amb una bona 11ª posició amb 1.46.04, a 3.74 d’Steen Olsen i a 2.30 del podi.

“Hi havia una bona densitat de corredors de Noruega de Copa del Món, de suïssos de Copa del Món i Copa d’Europa, i també de corredors de Copa d’Europa de França”, ha explicat el tècnic Fred Beauviel. “Àxel confirma que està anant cap a un molt bon nivell”, ha afirmat Beauviel, per a esperar que el seu rendiment sigui per a poder sumar a la Copa d’Europa i pensar en “preparar-se per a les primeres Copes del Món”.

Per la seva part, Yago Antes, entrenador d’Esteve, ha analitzat la cursa: “Ha fet dues mànegues ben esquiades al pla de dalt amb bons intermitjos i fent un esquí ràpid. Tant a la primera com a la segona ha fet un esquí un pèl agafat, on no ha aconseguit pujar-se amb peu i acabar d’accelerar del tot l’esquí. A la segona ha comès una errada que l’ha fet recular alguna posició”.

Així mateix, Àlex Rius ha estat avui 20è amb 1.47.60, a 5.30 del guanyador. Yago Antes, com a tècnic, ha exposat: “Ara mateix es la pitjor pista que li podia tocar a l’Àlex, li costa molt generar velocitat als plans, perquè vol ser molt curt i entre porta i porta se li genera un temps mort on no sap què fer. Els murs a les dues mànegues està ben esquiat, però no per a recuperar el temps perdut al pla.

És frustrant per a ells ja que ve de fer un molt bon esquí a Kaabdalis, però amb més raó cal seguir treballant en aquest aspecte”. Igualment, segons Beauviel, l’esquiador andorrà “comença a trobar la regularitat que li faltava tant en els entrenaments com en cursa, així que el que ha fet avui dissabte és molt positiu”.

Xavi Cornella, per la seva part, ha acabat 21è amb 1.47.86, a 5.56, en una cursa en què ha fallat a la part plana, però que a la segona mànega “ha corregit molt bé”, segons Beauviel.

Bartumeu Gabriel, igualment, estava fent una bona primera mànega, “amb molt bones intencions”, però ha acabat sortint-se de pista, segons ha informat Beauviel.

Demà diumenge, segon eslàlom a Levi per a tot l’equip menys per a Àxel Esteve. En acabar, dilluns i dimarts estan previstes les curses de gegant.