Bon rendiment de Gina del Rio i Quim Grioche a la Copa de França d’esquí dec fons

Durant el cap de setmana, els joves de l’equip d’esquí de fons, Gina del Rio i Quim Grioche, han disputat una nova cursa de la Copa de França, en aquest cas al Col de Porte. Els dos esquiadors han fet un molt bon paper, després de dies de càrrega d’entrenament que els ha fet arribar amb cansament a la competició. Al final, Del Rio ha estat 9a (8a júnior), i Grioche 35è (27è júnior).

“Aquesta Copa de França era de preparació per a la segona part de la temporada”, ha explicat el tècnic Xabier del Val. “A aquestes curses els corredors han arribat una mica cansats perquè venien d’acumular molts dies d’entrenaments. És normal, és el que busquem”. Al pròleg patinador, el dissabte, Gina del Rio va disputar els 3km de cursa i Quim Grioche els 5km de categoria masculina. Avui diumenge s’ha disputat la cursa en persecució amb les diferències de temps del dia anterior. 12km per a Del Rio i 18km per a Grioche.

Al pròleg, el rendiment de Del Rio ha estat “difícil, especialment les parts més de baixada i fals plans en baixada”, ha explicat Del Val, que valora el potencial de l’andorrana cap amunt: “Pujant, molt millor, hem vist els punts tècnics que s’han de millorar”. En qualsevol cas, va acabar la 15a al pròleg. Avui a la persecució “molt millor, ha remuntat uns quants llocs, fins a situar-se la 9a i la 8a en júnior. Un bon resultat per a tota la càrrega d’entrenament que porta a sobre”, segons Del Val.

Pel que fa a Grioche, similar a Del Rio en el pròleg, “sense poder donar-ho tot”, però avui ha remuntat molt, sortint amb el dorsal 58, i ha arribat el 35è, el 27è en la seva categoria. “Especialment destacable que avui en temps ha estat molt bé, sense perdre gairebé temps respecte als primers. Molt bona remuntada i molt bona carrera, amb bones sensacions per estar motivat de cara a la resta de la temporada”, segons Del Val.