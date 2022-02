Bon rendiment de Del Rio i Grioche abans dels Mundials júniors de Lygna a Noruega

Els joves fondistes de la FAE, Gina del Rio i Quim Grioche, van competir el passat cap de setmana a l’OPA Júnior de Planica (Eslovènia). Els dos esportistes andorrans van demostrar un bon estat de forma abans de la pròxima gran cita, els Campionats del Món júnior que se celebraran a Lygna (Noruega), del 21 al 27 de febrer.

El passat divendres es va disputar els 5 km individuals amb Gina del Rio, que va ser la 17a a 1.10 de la guanyadora. “Estem molt contents realment perquè en clàssic ha treballat molt bé i ha millorat la tècnica”, va recalcar el tècnic Xabier del Val. “És una carrera molt bona que confirma tot el treball realitzat”, va afirmar.

El dissabte era un sprint en skating i Del Rio va ser 15a en la qualificació i també 15a en la final. “La qualificació va anar molt bé, de fet va ser la seva millor qualificació d’aquest any, i era la primera vegada que se situava als quarts de final amb opcions de lluitar per entrar a semifinals”, va explicar Del Val, que considera que Del Rio augmenta en rendiment perquè “quan competeixes amb altres ja vas agafant experiència”.

Finalment, el diumenge Del Rio va tindre males sensacions d’inici per cansament en la mass start en skating de 10 km. Va fer una sortida lenta, però va remuntar fins a la 17a posició. “Molt bona gestió de cursa, molt bones sensacions”, va dir Del Val, que creu que aquesta cita ha servit per fer créixer la motivació en la jove fondista andorrana: “Ara amb la motivació a tope per descansar un poc, entrenar més i va preparar els Mundials júniors”.

Pel que fa a Quim Grioche, el fondista ha demostrat un canvi a millor. “Estem molt contents perquè ha fet les millors carreres de l’any, el que és un bon senyal”, informava Del Val. De fet, Grioche als 10 km individuals clàssics va fer 29è “amb molt bones sensacions”, segons el seu tècnic.

Pel que fa a la sortida en massa en skating de 10 km, encara va anar millor. “Va entrar el 20è a un minut del cap de carrera, el que suposa la seva millor carrera de l’any i el seu millor resultat en OPA. Arriba això en un bon moment per motivar-se de cara al Mundial júnior, que és d’aquí a dues setmanes i mitja”, va assegurar Del Val.