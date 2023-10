Bon nivell de Joan Verdú, però el vent fa cancel·lar la prova

Al centre de la foto, Joan Verdú, envoltat de joves de l’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig (ECPCGR). Foto: FAE

Avui diumenge s’ha disputat a Sölden la primera cursa de la temporada de la Copa del Món d’esquí alpí en la disciplina de gegant. Però, el vent ha obligat a cancel·lar la carrera abans de finalitzar la primera mànega. Joan Verdú, que sortia amb el dorsal 18, ha exposat un molt bon esquí, lluitant en la part final de la seva baixada contra un fort vent que just s’ha aixecat quan ell corria i que, finalment, ha obligat a l’organització a cancel·lar la prova. Així doncs, avui ningú no ha puntuat, i tot començarà de zero a la pròxima cita del calendari, a Val d’Isère (França), el 9 de desembre.

El dia ja ha començat amb un primer canvi, ja que a primera hora del matí, per culpa del vent, l’organització decidia abaixar la sortida una mica, fins al mur. Així doncs, la primera part més plana no es feia, i la cursa quedava reduïda al mur i la part final, una mica plana també.

Després, amb l’arribada dels primers corredors el vent començava a bufar fins que, a partir just del dorsal 18, just el de Joan Verdú, no ha parat amb la seva força que ha patit l’andorrà, fins que l’organització ha decidit cancel·lar la mànega i, per tant, la cursa.





Bona posada en escena de Verdú

La carrera de Verdú ha estat a un alt nivell, sortint amb força. De fet, l’andorrà marcava uns parcials que el situaven en la 12a posició. Al primer i segon intermedi era 12è amb +0.53 i +1.19, respectivament, però al parcial just abans de meta ja se situava 16è per a creuar l’arc final amb +2.62. Finalment, el seu crono de 54.47 era el 27è quan es decidia cancel·lar la cursa.

Joan Verdú, esquiador: “Fins a tres quarts de pista estava esquiant bé. No estava fent la meva millor mànega, però una carrera sòlida. Era l’estratègia que tenia en ment, estava esquiant fi, correcte, sense fer errors, anava entre el 12 i el 14 entrant a l’últim pla, la qual cosa era una molt bona posició per a col·locar-me per la segona, però a l’últim pla m’ha agafat una ràfega de vent en contra molt important i he perdut un segon i mig en deu segons de pla. Ha estat una barbaritat. He fet el pitjor temps a aquesta zona plana, i això m’ha ficat molt enrere”.

“Després, amb aquest vent que feia han hagut de cancel·lar la carrera, així que és una cosa que no depèn de mi, i jo per la part que depèn de mi estic satisfet del que he fet, i ara ens hem de mantenir tranquils. Reiniciem comptador, perquè en cancel·lar-se la carrera ningú ha puntuat, i res, em quedo amb les parts positives”.

Juan Lago, entrenador: “Just li ha entrat el vent quan baixava ell, però estava esquiant a un nivell altíssim. Estic molt content amb ell perquè ha mostrat un esquí increïble, a la primera Copa del Món”.

Roger Vidosa, director d’alpí: “Són coses que passen a l’esquí. No podem controlar la meteorologia. Avui el Joan havia esquiat força bé i ha tingut molt mala sort a l’últim parcial perquè justament li ha entrat vent de cara i ha perdut molt de temps. No les teníem totes de si passava a segona mànega, pensaven que sí finalment. L’esquí és així. El Joan té bones sensacions, i esperem que a la pròxima pugui reproduir el seu esquí com ho estava fent avui”.