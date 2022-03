Bombers investiga si algun membre no uniformat va entrar a Ucraïna amb el comboi d’ajuda humanitària

Segons ha explicat el director de la Creu Roja, Jordi Fernández, que també formava part de l’expedició, es tracta d’un malentès per si una part del comboi va entrar en territori ucraïnès.

Fernández ha assegurat que aquesta opció proposada per la Creu Roja d’Ucraïna es va descartar i una part del material es va portar a un segon magatzem a Polònia.

El director dels bombers, Jordi Farré, ha confirmat que cap dels efectius de manera uniformada va accedir a Ucraïna i que l’important és que l’ajuda va arribar.

“Des del cos es va dir des del primer moment que no s’entrava en territori on hi hagués conflicte armat. Ni un uniforme ni cap vehicle dels bombers ha entrat en territori ucraïnès”, ha declarat Farré. Ara s’investiga si algun membre del cos no uniformat va creuar.

El ministre d’Interior, Josep Maria Rossell, ha remarcat que va donar instruccions clares en aquest sentit per tal que “de cap de les maneres un cos especial com els Bombers entrés en territori ucraïnès” i sap que la direcció també ho va traslladar.