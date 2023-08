Bombers de la Generalitat demanen seny en el medi natural

Bomber de la Generalitat en una operació de rescat amb helicòpter (Arxiu / BombersCat)

Dur equipament adequat, informar-se de la previsió meteorològica i de la ruta que s’ha de fer i calcular bé el temps de tornada: són els elements clau per a garantir la seguretat en totes les activitats al medi natural. Com cada any, a l’agost s’incrementa el flux de població estacional arreu de Catalunya, tant a la costa com a la muntanya. Amb això, també s’incrementa el volum de rescats i salvaments fets pels Bombers de la Generalitat. És el mes de l’any en què es fan més serveis d’aquest tipus. El 2020 es va arribar al màxim de salvaments i rescats un mes d’agost, coincidint amb la fi del confinament global a causa de la pandèmia de la covid-19.

SALVAMENTS I RESCATS AL MEDI NATURAL MES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Agost 167 147 163 202 202 192 239 296 Estadística de salvaments i rescats al medi natural (Govern.cat)

La calor incrementa el risc de patir algun accident quan es fan activitats esportives i de lleure al medi natural. Per tant, en cas d’una onada de calor, la millor opció és no fer activitats al medi natural fins que no acabi l’episodi. Si, tot i aquesta advertència, es practiquen activitats en zones permeses (recordar que a causa del risc d’incendi forestal puntualment pot haver massissos tancats a tota mena d’activitats, fins i tot per a fer-hi passejades), els consells dels Bombers de la Generalitat en cas d’activitats de muntanya són els següents:





Abans de sortir:

– PENSEU: Què aneu a fer? Qui fa l’activitat? Quan i on?

– PLANIFIQUEU: Cal que sigui una activitat adaptada al grup. Tingueu presents horaris, recorreguts i desnivells. Consulteu les guies i mapes i la predicció meteorològica. Planifiqueu un pla B per si alguna cosa falla,

– EQUIPEU-VOS: Porteu la roba i el calçat adients. Carregueu la motxilla amb el material, aigua i menjar necessari: opteu per aliments energètics, com els fruits secs,

– FORMEU-VOS: Cal que coneixeu les tècniques necessàries per a l’activitat que voleu realitzar, com usar els materials requerits i tenir nocions mínimes d’assistència de primers auxilis,

– MINIMITZEU RISCOS: El risc zero no existeix, però ens hi podem acostar. Feu-ne una valoració contínua.





Durant la sortida:

– Un cop iniciada l’activitat, observeu l’estat del grup, si esteu complint l’horari i si les condicions meteorològiques continuen sent favorables. Si no ho veieu clar, no dubteu en girar cua,

– Fixeu punts de referència en el recorregut, de manera que pugueu orientar-vos,

– Tingueu sempre a punt un mitjà de comunicació amb el 112, telèfon mòbil amb bateria ben carregada o aparells específics de seguretat. Apreneu a enviar la vostra ubicació mitjançant les aplicacions de missatgeria instantània més populars,

– Hidrateu-vos i alimenteu-vos durant tota la jornada.

Abans de sortir al bosc, a la muntanya o a fer alguna travessa, cal consultar la previsió meteorològica. A www.meteomuntanya.cat i a meteo.cat podeu posar-vos-en al dia i fer seguiment dels avisos de Situació Meteorològica de Perill en les zones de mar i muntanya.

Una altra de les activitats de lleure a l’aire lliure més popular a l’estiu és el bany a aigües interiors. Si us banyeu a rius, llacs i pantans no us exposeu a riscos innecessaris. Seguiu els consells següents per evitar-ho:





Abans del bany:

-A rius, llacs i pantans, assegureu-vos primer que estigui permès banyar-s’hi i siguin llocs habilitats per a fer-ho. Procureu banyar-vos en zones vigilades; si no fos possible, localitzeu el punt de socors més pròxim,

-Fixeu-vos si hi ha cap cartell que adverteixi d’algun perill; feu cas de les senyalitzacions i de les indicacions dels socorristes,

-No us banyeu a les zones delimitades per a l’esport aquàtic: barques, patins d’aigua, motos o esquí aquàtic,

-Tingueu sempre un mòbil a mà per a poder demanar ajuda,

-Comproveu que a la zona hi hagi cobertura de telèfon i si teniu qualsevol emergència truqueu al 112.





Dins l’aigua:

-Si aneu amb nens, no els perdeu mai de vista, encara que sàpiguen nedar o portin flotador,

-No entreu de cop a l’aigua la primera vegada que us banyeu, després de menjar, d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet un exercici físic intens,

-Eviteu consumir begudes alcohòliques abans de ficar-vos a l’aigua o mentre hi sou navegant o practicant esports aquàtics,

-Sortiu immediatament de l’aigua si us trobeu malament i alerteu algú,

-Dins l’aigua, feu atenció especialment als remolins i corrents d’aigua, que són molt freqüents als rius i als pantans.

A la crida a la prudència s’afegeix la demanda d’evitar tots els riscos possibles per a impedir incendis forestals. Tot i que a dia d’avui encara no hi ha hagut grans incendis, som just a la meitat de l’estiu i hi ha molta sequera acumulada arreu del territori.





Aquest estiu, de nou, més rescats que la resta de l’any

En comparació als primers set mesos de 2022, enguany s’han fet 252 serveis al medi natural més. Això suposa un increment del 25,42% respecte el curs passat. Any rere any, l’augment dels serveis de salvament i rescat de persones al medi natural comença a notar-se al mes de juny; progressivament i fins a l’agost, cada mes supera l’anterior en el total de serveis fets pels Bombers de la Generalitat. La xifra, però, comença a tendir a la baixa al setembre, per a tornar a incrementar puntualment a la tardor, coincidint amb l’inici de la temporada de bolets. Enguany, entre els mesos de juny i juliol s’han fet ja 425 serveis, amb els serveis per acompanyament i guiatge inclosos. També aquesta és una xifra superior a la dels salvaments i els rescats realitats en aquests mateixos mesos els dos anys anteriors; 2021 (365) i 2022 (352).

La majoria de serveis són per a fer rescats de persones accidentades a la muntanya; és a dir, caigudes mentre feien una travessa. Aquest tipus de servei representa el 59,85% dels que ja s’han fet des entre l’1 de juny i el 31 de juliol de 2023. L’any passat, en el mateix període, aquest tipus de rescat va representar el 63,63%. En els dos exercicis precedents (comptant només, també, juny i juliol), les xifres van ser similars (63,18% al 2020 i 65,20% al 2021).

Les recerques, enguany, es complementen amb dos nous tipus de serveis: l’acompanyament i el guiatge. El primer concepte consisteix a acompanyar físicament les persones perdudes fins a un punt de referència conegut per elles. En el segon cas, el Cos de Bombers guia a distància aquestes persones, que han pogut ser ubicades gràcies a la informació que han facilitat (per exemple, enviant la seva geolocalització per WhatsApp). L’existència d’aquests dos nous tipus de serveis modulen el percentatge dels rescats de muntanya en el total de serveis fets, però no oculta un fet important: que el salvament de persones accidentades a la muntanya s’ha incrementat un 28,27% respecte el mateix període de 2022 (entre gener i juliol). Respecte 2019, l’increment és del 90%.

Dissabtes i diumenges són els dies en què es fan més serveis al medi natural. L’any passat, per exemple, entre l’1 de juny i el 31 de juliol, el 48,29% dels salvaments i els rescats es van fer en cap de setmana (170 de 352). Enguany, aquest percentatge ha estat del 46,08% (194 de 421) en el mateix període. Destaquen, al juliol de 2023, dos caps de setmana rècord amb 34 serveis entre dissabte i diumenge (dies 8 i 9 per una banda i 22 i 23, per una altra).