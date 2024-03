Boí Taüll, la primera estació d’esquí del món amb un canviador inclusiu d’obra fixa

Canviadors inclusius a l’estació de Boí Taüll (Govern.cat)

Boí Taüll es converteix en la primera estació d’esquí del món a instal·lar un canviador inclusiu d’obra fixa. Es tracta, a més, del primer espai d’aquestes característiques a Catalunya i el segon a tot l’Estat espanyol. Inaugurat el dissabte 9 de març pel president d’FGC Turisme, Toni Segarra, i el director de l’estació, David Ros, aquesta instal·lació millorarà de forma considerable l’experiència a l’alta muntanya d’aquelles persones que tenen una necessitat específica d’higiene.

A dia d’avui són moltes les persones grans, amb diversitat funcional, amb malalties cròniques o amb mobilitat reduïda que no poden accedir als banys estàndard i necessiten un equipament d’higiene específic o l’assistència d’una o dues persones. El nou canviador de Boí Taüll compta amb un espai de 16 m2 i té tots els elements bàsics per a garantir la màxima comoditat i neteja: una llitera regulable en alçada, una grua que arriba a tot arreu, un vàter regulable en alçada, una dutxa, un separador de privacitat, un mirall de cos sencer amb una cortina que es pugui obrir i tancar en funció de les necessitats, així com papereres de reciclatge i un aparell sanitari per a persones amb ostomia.

El president d’FGC, Toni Segarra, ha confirmat que “el compromís de Ferrocarrils és dur a terme una política de millora contínua de les nostres instal·lacions perquè pugui venir el màxim de gent possible a gaudir dels nostres equipaments i de les nostres activitats els 365 dies de l’any. És la nostra aportació al territori i al nostre entorn”.

En aquest sentit, durant l’acte d’inauguració també s’ha presentat la nova passarel·la de Boí Taüll, que fa accessible el nucli de la base de l’estació. Aquest accés s’inicia a l’aparcament P2 (on ja es troben les places reservades per a les persones amb mobilitat reduïda), i arriba a la terrassa principal, on hi ha els serveis. Compta amb 142 metres de longitud i amb un pendent màxim del 8%, que fa possible l’accés a les cadires de rodes i altres dispositius. Aquest element representa un gran pas endavant, ja que prèviament l’eix central no era accessible.





Detallades per trams les característiques concretes de la passarel·la:

●Tram 1: Aparcament superior fins als banys a la Terrassa Cow Boí. Té una pendent del 3,8% i una longitud 70 metres. Supera una altura de 1,75 metres.

●Tram 2: Es troba entre terrasses i compta amb un pendent màxim del 8%, amb els descansos corresponents. Supera una altura de 1,65 metres, en una longitud de 27,27 metres.

●Tram 3: Fins a la torre. Disposa d’un tram de tramex i un tram d‘obra. El seu pendent màxim és del 8%, amb els descansos corresponents i supera una altura de 2.35m, en una longitud de 44,91 metres.





Instal·lació d’un bucle magnètic

Aquesta temporada d’hivern, a més, Boí Taüll ha instal·lat un bucle magnètic al servei d’atenció al client, dissenyat per a facilitar l’accés a les persones amb diversitat funcional sensorial auditiva. Aquests dispositius representen una ajuda tècnica que facilita l’audició als usuaris d’audiòfon o implant coclear, ja que en aquests sistemes el so arriba directament a la pròtesi auditiva de la persona de deficiències auditives, la qual no sentirà el soroll ambient ni les converses properes d’altres visitants. D’aquesta manera, l’estació millora l’accessibilitat per a persones amb funcionalitat alternativa, que, segons dades de l’INE, representen el 10% de la població de l’estat espanyol.

Aquesta iniciativa forma part del Pla de sostenibilitat turística de la Vall de Boí (PSTD), desplegat al municipi català amb fons europeus Next Generation EU.