Boí Taüll acollirà, al març, la 71a trobada mundial de periodistes d’esquí

L’estació de muntanya de Boí Taüll, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), acollirà la primera setmana de març de 2026, la 71a Trobada mundial de periodistes d’esquí, un esdeveniment que reunirà a uns 120 informadors de 32 països a l’estació i a l’entorn de la Vall de Boí. El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, i el periodista canadenc i president de l’Ski Club International des Journalistes (SCIJ) Frederick Wallace, han signat aquest dilluns l’acord per a la celebració d’aquesta trobada, que serà la sisena vegada que es faci a Catalunya.
Per a Ruiz, “la trobada anual de l’SCIJ és una oportunitat per a promocionar i donar més visibilitat a l’estació de Boí Taüll, que els darrers anys s’ha posicionat a nivell mundial com a seu de diferents proves internacionals d’esquí de muntanya”. “Estic segur que aquest esdeveniment donarà oportunitats a les dues institucions”, ha afegit.
Aspectes destacats del programa
Durant aquesta trobada, se celebrarà l’Assemblea General Anual de l’entitat i es duran a terme seminaris educatius i rodes informatives per a mitjans, dirigides per experts en diversos àmbits. Les sessions abordaran també temes d’interès actual per a la comunitat periodística internacional. A més, tots els assistents a l’esdeveniment participaran en una cursa d’eslàlom i en la competició d’esquí nòrdic (ambdues FIS) tal i com decreten els estatuts del club.
Les activitats a realitzar durant la trobada inclouran reunions amb personalitats de la zona, visites al circuit d’esglésies romàniques reconegut com a Patrimoni per la UNESCO i d’altres punts d’atracció de tota la Vall de Boí. Aquestes experiències generaran una gran cobertura mediàtica de la zona per a públics globals.
“Estem encantats de dur la reunió de l’SCIJ a una destinació tan extraordinària”, ha manifestat Frederick Wallace, president del SCIJ Internacional. “El patrimoni cultural de la Vall de Boí, combinat amb la seva bellesa natural i les seves tradicions esportives, ofereix als nostres membres un entorn inspirador per a connectar, intercanviar idees i compartir històries amb abast mundial. Aquesta col·laboració reflecteix el compromís de l’SCIJ d’explorar llocs únics que enriqueixen la nostra comunitat professional. També ha afegit: “Després d’haver inspeccionat la regió i haver experimentat el lloc de primera mà durant els darrers dos dies, puc confirmar que compleix totalment les nostres expectatives per a acollir aquest esdeveniment”.
Sobre Boí Taüll
Boí Taüll, es troba situada en un dels indrets més complets del Pirineu català, a les portes de la vessant ribagorçana del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en la seva part oest i té la cota esquiable més alta del Pirineu (cota màxima de 2.751 m i cota mínima de 2.035 m). A nivell competitiu, és reconeguda a nivell mundial per l’esquí de muntanya ja que ha acollit el Campionat Europeu d’aquesta disciplina l’any 2022 i la Copa del Món els anys 2023, 2024 i 2025 i també ho farà aquest 2026, en el que serà el darrer gran esdeveniment d’esquí de muntanya just abans dels Jocs Olímpics d’Hivern Milà-Cortina, on aquesta disciplina serà olímpica per primera vegada.
Sobre l’SCIJ
L’Ski Club International des Journalistes (SCIJ) és una associació internacional independent, apolítica i sense ànim de lucre fundada el 1955 pel periodista francès, Gilles de la Roque, durant la Guerra Freda, per a fomentar el diàleg entre periodistes del bloc oriental i de l’hemisferi occidental. A dia d’avui, l’SCIJ inclou una xarxa de més de 1.000 periodistes de 32 països membres i té la seu a Brussel·les.
L’organització promou l’amistat, les relacions culturals i els intercanvis professionals entre periodistes que comparteixen la passió per la muntanya i els esports d’hivern a través de reunions anuals a estacions d’esquí amb debats periodístics i competicions d’esquí. La secció espanyola de l’SCIJ, membre des de l’any 1966 i presidida actualment pel periodista català, Goyo Prados, coordinarà aquesta reunió de 2026.
