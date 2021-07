Bob Sinclair torna a l’escenari després d’un any amb un concert que va fer gaudir als espectadors

Aquest dissabte el concert de Bob Sinclar a l’Andorra Mountain Music va acollir més de 3.500 persones a Soldeu. Un concert amb noves mesures que van generar més tranquil·litat als assistents.

Tercer concert de l’Andorra Mountain Music amb bones sensacions. Bob Sinclar ha pujat a l’escenari després d’un any sense fer-ho per fer gaudir als assistents de la seva música. Una actuació on es combinaven clàssics amb hits més undergrounds.

Tot amb el mateix objectiu: fer gaudir amb la seva música i energia. El DJ francès va oferir una sessió d’una hora i mitja on als espectadors que es van desplaçar des d’arreu per veure’l se’ls va fer curt. Tot i això els seus objectius eren clars, gaudir, ballar i recuperar els concerts i la festa.

Un concert entre muntanyes, el primer amb el nou protocol sanitari que obliga tothom a registrar-se. Va acabar passades dos quarts d’onze de la nit deixant els assistents amb més ganes de música. La setmana vinent l’encarregat de posar el ritme a l’Andorra Mountain Music serà Don Diablo.