L’èxit de Bimbos Van neix d’una reinvenció professional i del do de l’oportunitat. El turisme de naturalesa i de la llibertat de moviment no para de créixer i les caravanes, autocaravanes i furgonetes camper ho permeten a bon preu. Les xifres de matriculació d’aquests tipus de vehicles ho demostren: a l’abril es va superar la barrera de les 1.000 autocaravanes noves, segons dades de l’Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravaning (ASEICAR). L’empresa va ser fundada per Aina Comas i Xavier Donado a Santa Coloma de Farners l’any 2015 i també ha registrat un creixement exponencial en quatre anys de vida, amb una plantilla d’una desena de treballadors i una facturació de més de mig milió d’euros.

De la personalització a l’estandarització

Bimbos Van va començar com un projecte personal de Donado. “Des de petits, tots dos passàvem les vacances a una caravana i als càmpings”, explica Comas, i Donado va decidir reformar la que tenien ells. “Després, els amics ens van anar demanant que els féssim les seves i vam decidir aprofitar el moment i muntar l’empresa”, explica Comas. Ell s’ocupava del taller i ella, de la comunicació. Fer furgonetes camper a mida ha estat l’activitat a la qual s’han dedicat durant aquests quatre anys. Ara, arriben novetats.

Darrerament han presentat al saló internacional Caravaning, Vulcano Vans. És una nova línia de negoci que es basa en l’estandarització de les caravanes, autocaravanes i furgonetes camper. Comas explica que l’objectiu d’aquest nou servei és oferir camperització més econòmica i amb terminis d’entrega més curts. Per aconseguir-ho, “les Vulcano Vans sempre estaran en producció”. Mentre que per al servei de personalització la llista d’espera actual és fins l’agost del 2020, la línia estandarditzada començarà amb entrega immediata.

Bimbos Van oferirà un nou servei de caravanes, autocaravanes i furgonetes camper estàndard, amb preus més baixos i un temps d’entrega més curt

L’auge del turisme caravàning

Bimbos Van ha sabut aprofitar el moment. “Cada vegada són més les persones que opten per viatjar amb totes les comoditats, però també d’una manera més econòmica i amb total llibertat de moviment”, indica la seva fundadora. Han vist com no només ha crescut aquesta tendència en turisme, sinó també com a forma de viure: viatjar i treballar alhora. A més, la varietat de caravanes és molt àmplia: “Tenim vehicles grans i petits, amb tot tipus d’equipacions i nivells de luxe o senzillesa”.

La demanda no para de créixer i per fer-hi front hi ha hagut d’haver diversos canvis en els quatre anys de vida de la companyia. L’any 2016 van haver de mudar-se a un taller més gran i van fitxar un treballador. Enguany, han passat a produir a una altra nau, amb una superfície encara més gran i tenen nou treballadors. El 2018, van adquirir maquinària nova. Però la plantilla tornarà a augmentar per absorbir la demanda de Vulcano Van.

“Cada vegada són més les persones que opten per viatjar amb totes les comoditats, però també d’una manera més econòmica i amb total llibertat de moviment”