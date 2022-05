Títol: Bienvenido a Edén

Durada: 45 min.

Gènere: Drama, suspens

Creació: Joaquín Górriz, Guillermo López Sánchez

Intèrprets: Amaia Aberasturi, Tomy Aguilera, Diego Garisa

Temporades: 1 Capítols: 8

Sinopsi:

Bienvenidos a Edén és una sèrie thriller que segueix la història d’un grup de cinc joves atractius i influencers que són convidats a una de les festes més exclusives de la història a una illa secreta organitzada per una marca d’una nova beguda.

Entre ells hi ha Zoa, una noia de les més actives a les xarxes i que aviat veurà com tot el que comença sent un viatge excitant i una cosa que es transformarà per complet en el viatge de les seves vides, es converteix en una cosa totalment diferent. I és que el paradís no és realment el que sembla.