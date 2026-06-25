Biel Cuen signa una quarta posició a la final i assoleix la mínima B per a l’Europeu de París

Els nedadors andorrans han iniciat, aquest dijous, la seva participació al Campionat d’Espanya Absolut Open Trials Astralpool, que es disputa a Palma de Mallorca, amb una actuació destacada de Biel Cuen als 400 metres lliures. El nedador del CN Sant Andreu ha completat una gran jornada en la qual, durant les eliminatòries del matí, ha finalitzat en 13a posició amb un temps de 3:58.99, un registre que li ha permès aconseguir la mínima B per al Campionat d’Europa Absolut de París i classificar-se per a la final B de la tarda.
Ja a la sessió de tarda, Cuen ha tornat a oferir un gran rendiment, rebaixant encara més la seva marca fins als 3:57.44. Aquest temps li ha valgut la quarta posició de la final B (12è de la classificació general) i ha confirmat novament la mínima B europea assolida al matí.
En la mateixa prova, Kevin Teixeira ha aturat el cronòmetre en 4:05.84, un temps que l’ha situat en la 25a posició de les eliminatòries i que no li ha permès accedir a les finals.
Per la seva banda, Patrick Pelegrin ha competit als 200 metres estils, on ha registrat un temps de 2:09.41. L’andorrà ha finalitzat en 26a posició, quedant també fora de les sessions de tarda.
La participació andorrana continuarà aquest divendres amb Biel Cuen, que competirà en les eliminatòries dels 1.500 metres lliures.