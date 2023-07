Biel Cuen marxa d’Eslovènia creixent com a nedador

Biel Cuen, Pablo Prieto i Arnau Segarra a Maribor, Eslovènia (FAN)

Cinquena i última jornada de l’edició 2023 del Festival Olímpic de la Joventut Europea (FOJE) per a la natació andorrana, que s’ha celebrat entre el 14 i el 28 de juliol a Maribor, Eslovènia. Biel Cuen ha nedat la prova de 400 metres estils en un temps de 4:46,86 que rebaixa la seva millor marca personal (MMP) de 4:49,35 feta en la 19a edició dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, Malta 2023, el campionat on va debutar com a internacional.

‘Ha nedat la prova a bon ritme i sense penalitzacions a destacar. Tot i que a l’esquena hagués pogut anar una mica més de pressa, en la braça — l’únic estil que li falta per acabar de dominar— és on més segons de diferència ens han tret els nedadors adversaris’ segons l’anàlisi de Pablo Prieto, entrenador i tècnic responsable de la FAN. Cuen tanca un campionat amb tres rècords d’Andorra i una millor marca personal.

‘Si bé Biel té unes estadístiques destacades dins el campionat, no ens oblidem d’Arnau que també ha fet feina. Debutar com internacional implica gestionar emocions i afegir factors addicionals a la competició.

El FOJE (EYOF per les sigles en anglès) és un campionat on s’enfronten els millors d’Europa de l’edat. Tots dos ho han fet bé i estem molt contents de com ha anat. La natació andorrana suma un efectiu més que tan de bo, tindrà més oportunitats d’acumular experiència en competicions internacionals’, ha volgut destacar el segon entrenador de la FAN per a finalitzar.