Biel Cuen es penja la plata dels 400m estils al Campionat d’Espanya sots-20

Biel Cuen s’ha proclamat, aquest dissabte, subcampió d’Espanya sots-20 en la modalitat de 400m estils. El jove andorrà ha signat una gran actuació al Campionat d’Espanya que es disputa a Mallorca. Cuen ha registrat un millor temps de 4:28,59″ que suposa la seva millor marca personal i que el deixa a poc més de dos segons d’un rècord històric que encara avui ostenta Hocine Haciane. Des del 2008 cap nedador del Principat ha pogut baixar dels 4.26.19″ que va registrar Haciane a Palma.
Amb aquesta plata sub-20, Cuen continua marcant el ritme al campionat d’Espanya, després d’haver aconseguit ja la mínima B del Campionat d’Europa, així com una onzena plaça en els 1.500m.